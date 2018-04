Turismo in crescita

I numeri della tassa di soggiorno sorridono al turismo palermitano. Orlando: ''Destinati a crescere ancora''

Per il sindaco di Palermo i dati sugli introiti della tassa di soggiorno nel 2017 sono indice della crescita esponenziale, presente e futura, delle strutture alberghiere regolarizzate

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/04/2018 - 16:54:15 Letto 352 volte

Boom del turismo a Palermo per il 2017 secondo quanto si evince dai dati della tassa di soggiorno, il contributo pro capite per le prime 5 notti di permanenza in città che viene versato dai turisti alle strutture ricettive, e da queste parzialmente trasferito alle casse comunali.

Nel 2017 registrata una somma complessiva di circa 3 milioni e 800 mila euro, più del doppio delle entrate registrate negli anni 2015 e 2016. Dato comunque in costante crescita di anno in anno, con gli introiti di ogni nuova annata che si dimostrano migliori di quelli della precedente.



"Questi dati – dichiara il sindaco di Palermo Leoluca Orlando – confermano da un lato che sempre più strutture ricettive stanno regolarizzando la propria posizione e confermano i dati degli arrivi turistici sia al porto, sia all’aeroporto".



Per Orlando il 2018 non farà eccezione e il sindaco è convinto che l’introito della tassa sia certamente destinato a crescere ancora, anche grazie all’accordo sottoscritto con Airbnb, ma soprattutto per via del sempre maggiore afflusso turistico dovuto alle iniziative di Palermo Capitale della Cultura, e di Manifesta.



"Si tratta di milioni di euro che entrano nelle casse pubbliche senza gravare in alcun modo sui cittadini palermitani – afferma Orlando – e che permettono di realizzare interventi e servizi, nonché di sostenere iniziative culturali ed ulteriore attrazione turistica che innescano un circuito virtuoso di nuova economia e nuovo turismo".

