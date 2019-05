convegno dei terrapiattisti

I terrapiattisti a Palermo: ''La terra è piatta e voi non ci avete capito niente''

Le teorie dei terrapiattisti, una sorta di nuovo movimento che ha preso corpo da qualche mese e che oggi ha tenuto il suo primo convegno a Palermo.

Per loro la terra è piatta e non ammettono discussioni. "Il sole è vicino ed è piccolo piccolo, una specie di lampadina". "Il complotto della terra sferica è ordito da un movimento sotterraneo che vuole negare l’esistenza di Dio". Sono le teorie dei terrapiattisti, una sorta di nuovo movimento che ha preso corpo da qualche mese e che oggi ha tenuto il suo primo convegno a Palermo. "La verità che ci hanno raccontato finora è tutta una farsa" dicono. Un convegno a pagamento: 20 euro a testa. Una cinquantina i presenti. La Nasa? “Una Disneyland, nessuno è mai stato nello spazio”. Agostino Favari, Albino Galuppini e Calogero Greco sono tre dei quattro terrapiattisti che si sono sono dati appuntamento a Palermo per incontrare seguaci e semplici curiosi.





