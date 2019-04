terrapiattisti

I terrapiattisti sbarcano a Palermo: ''E' tempo che le verità fondamentali si diffondano''

Il 12 maggio, Palermo sarà la capitale dei terrapiattisti.

Pubblicata il: 02/04/2019 - 09:09:08

La data c'è, la meta pure: per un giorno, il 12 maggio, Palermo sarà la capitale dei terrapiattisti. Non è un pesce d'aprile: le voci su questo evento circolavano in rete già da un paio di mesi ed è possibile trovare anche la locandina, realizzata con uno stile piuttosto minimale.

L’annuncio era stato lanciato quasi in sordina nel febbraio scorso, con un post pubblicato su Facebook da uno dei relatori, Agostino Favari. L’incontro dovrebbe tenersi all’Hotel Garibaldi. Tra i relatori che illustreranno perché le nostre conoscenze geografiche sarebbero errate, anche Albino Galuppini, Calogero Greco, Karin Keim. Morena Morlini e Raffaello Barrella.

Tra gli ospiti attesi, anche un presunto pilota ed ex agente sei Servizi segreti, che però avrebbe dato forfait per non esporsi troppo. Della possibilità che i servizi di intelligence potessero utilizzare i gruppi complottisti in rete per radicalizzare il dibattito politico avevamo già parlato, ma abbiamo motivo di credere che non sia questo il caso.

