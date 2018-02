appuntamenti

Il 2° martedì dei cittadini: ''L'idea di una città dello sport In c. Da Nunziata''

Domani martedì 6 febbraio si svolgerà il 2° appuntamento de ''Il martedì dei cittadini: Ripartire dalle idee e dalla partecipazione civica''...

Domani martedì 6 febbraio alle ore 18.00 nella Sala “Don Rosario Pepe” di via Ducezio, 21 a Mineo, si svolgerà il 2° appuntamento de “Il martedì dei cittadini: Ripartire dalle idee e dalla partecipazione civica”, promossi dal MCL “Don Rosario Pepe” di Mineo e dal “Gruppo Civico MINEO”.

All’incontro, che verterà sul tema: “L’idea di una città dello sport in c. da Nunziata: per i giovani, la socialità e lo sviluppo”, interverranno: Giuseppe Biazzo, Coordinatore del Centro Studi C.E.S.T.A.; e Massimo Parisi, Direttore sportivo del Caltagirone Calcio.

Si tratta di una idea progettuale che intende migliorare, ristrutturare, completare, mettere a norma gli impianti, e ripristinare il plesso sportivo di C. da Nunziata, che versa in condizioni di totale abbandono.

“Si tratta di un'iniziativa immediatamente cantierabile che mettiamo a disposizione della futura amministrazione, qualunque essa sia, per rimettere al centro dell'interesse della città le politiche per i giovani e lo sport»” sottolinea Paolo Ragusa, Presidente del Circolo MCL “Don Rosario Pepe” di Mineo. Saranno inoltre presenti all’incontro: Paolo Ragusa, Presidente del Circolo MCL “Don Rosario Pepe” di Mineo; e i membri del coordinamento del “Gruppo Civico MINEO” composto da Giusy Infantino, Letizia Caruso, e Francesco Blangiforti.

