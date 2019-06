Portfolio Day italiano

Il 28 giugno torna ''Il Grande Venerdì di Enzo'': il più grande Portfolio Day italiano

Il Grande Venerdì di Enzo: il 28 giugno in sette città il più grande Portfolio Day italiano per aspiranti creativi e comunicatori

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/06/2019 - 15:11:17 Letto 382 volte

Sarà una serata all’insegna del talento e della creatività quella che venerdì 28 giugno, con inizio alle 18.00, avrà luogo a Palermo e – contemporaneamente - in altre 6 città italiane dove un totale di 130 direttori creativi delle più importanti agenzie di pubblicità e comunicazione, insieme a tanti giovani creativi e creative che intendono muovere i primi passi nel settore della comunicazione, daranno vita al più grande Portfolio Day del settore.

Promosso dal’ADCI Art Directors Club Italiano, l’associazione che da 35 anni riunisce i migliori professionisti della comunicazione, il Grande Venerdì di Enzo avrà luogo a Milano, Torino, Bologna, Roma, Civitanova Marche, Napoli, Palermo, il 28 giugno. Ovviamente un venerdì.

A Palermo si inizia alle ore 18.00 presso “Just Maria” in Via Vittorio Emanuele 47, dove saranno ben 10 i direttori creativi a disposizione di aspiranti pubblicitari, copywriter, art director, graphic e UI designer, filmaker, fotografi ed illustratori, cui i partecipanti avranno l’opportunità di sottoporre il proprio portfolio, ricevere consigli e suggerimenti su come entrare nel settore della comunicazione; con l'ovvia speranza di "piacere" ed essere, magari, messi subito alla prova.

Il Grande Venerdì di Enzo è ispirato e dedicato ad Enzo Baldoni, giornalista freelance assassinato in Iraq, ma di mestiere pubblicitario copywriter solito – ogni venerdì, appunto – aprire il proprio studio ai ragazzi e alle ragazze desiderosi di intraprendere la professione.

“Il Grande Venerdì di Enzo è una straordinaria occasione per presentarsi ovviamente in un’ottica di trovare lavoro, – racconta Vicky Gitto presidente dell’ADCI Art Director Club Italiano – ma la giornata è un appuntamento bellissimo anche dal punto di vista degli incontri con gli altri giovani colleghi, in un contesto che trasuda creatività ed energia”.

La giornata è gratuita e riservata a giovani che stanno muovendo i primi passi nel settore della comunicazione (sino ad esaurimento posti).

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!