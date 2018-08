omicidio costa

Il 6 agosto 1980 moriva Gaetano Costa, il procuratore capo di Palermo ucciso da ostruzionismo e silenzio

Accertata la matrice politico-affaristico-criminale del delitto, nessun colpevole individuato e condannato: 38 anni fa l'ennesimo paradosso di mafia nella storia italiana e palermitana

Oggi ricorre l'anniversario della morte di Gaetano Costa, procuratore capo di Palermo assassinato dalla mafia il 6 agosto 1980, nel capoluogo siciliano, mentre sfogliava dei libri su una bancarella. L'incorruttibile magistrato aveva scatenato l'ira di Cosa nostra per aver firmato personalmente i mandati di cattura nei confronti del boss Rosario Spatola e di alcuni dei suoi uomini, remando contro l'astensionismo di altri colleghi.

"Gaetano Costa morì anche per l'isolamento che ne caratterizzò l'esperienza alla Procura di Palermo", ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando, "in anni bui in cui anche nella Magistratura alcuni preferivano il quieto vivere se non la colpevole connivenza. Anni in cui chi, come Costa e poi Chinnici, voleva indagare la zona grigia dei legami fra mafia, politica e affari, veniva inesorabilmente additato".

Il paradosso più grande e stupefacente della vicenda Costa è che, nonostante l'appurata matrice politico-affaristico-mafiosa del delitto (ordinato dal clan di Salvatore Inzerillo ma inserito in una cornice di compiacenze e favoritismi ben più intricati), nessun vero colpevole sia mai stato individuato e condannato. "Costa fu per tutta la vita e ben prima di essere un ottimo Magistrato, un militante per la Giustizia e la Libertà" commenta ancora Orlando. "E a 38 anni dalla sua morte, ricordando che nessuno ha pagato per quel crimine, continuare a cercare Giustizia è un atto dovuto, ai suoi cari prima di tutto, ma anche a Palermo e ai tanti martiri della lotta per la liberazione dalla mafia".

