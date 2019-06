nomina revocata

Il cda della Foss revoca la nomina di Ester Bonafede a Sovrintendente

17/06/2019

Il Cda della Fondazione orchestra sinfonica siciliana ha revocato in autotutela la nomina di Ester Bonafede a sovrintendente.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente Stefano Santoro, ha votato la delibera. Una relazione di dieci pagine anticipata ieri aveva gettato ombre sulla gestione della Foss.

La relazione mette in dubbio l’operato del Cda in cui siedono «due consiglieri che già ricoprivano lo stesso ruolo nel periodo sotto esame». Che sono Giulio Pirrotta in quota Comune e Sonia Giacalone, rappresentante dei lavoratori, ovvero coloro che fino all’ultimo hanno votato contro la nomina della Bonafede (nomina che passò con il doppio voto del presidente Santoro che oggi è il maggiore sostenitore della revoca).

Il documento, firmato da Giovanni Riggio ex commissario ad acta della Sinfonica (e componente dell’ufficio di gabinetto dell’assessore al Turismo, Pappalardo) dopo il siluramento di Giorgio Pace, fu consegnato all’attuale Cda ma anche alla Regione e inviato cinque giorni fa alla Procura della Corte dei Conti.

Nelle pagine si parla di «problemi e anomalie» nella gestione della Fondazione, di consulenze e forniture affidati per importi sotto soglia per «intuito persona» «in difetto alla trasparenza e alla libera concorrenza», l’utilizzo di personale precario in attività di programmazione artistica anziché in mansioni minori come si dovrebbe, compensi maggiori del previsto, gestione allegra del personale, un numero di permessi ai dipendenti eccessivo.

Ma, chiarisce Stefano Santoro sono tutti temi già affrontati: è stato infatti questo nuovo CdA a gestire la richiesta di danni nei confronti dell’ex sovrintendente Giorgio Pace (gli si contesta uno stipendio e un incarico non in linea con la legge Madia); a bloccare il servizio di visite guidate affidate in maniera non chiara (ma che hanno portato ottimi incassi e grande visibilità alla Sinfonica); a rinviare al mittente i lavoratori precari assegnati alla Sinfonica dall’assessorato regionale al Lavoro, punto questo tra quelli che stanno più a cuore ad Ester Bonafede visto che nel periodo della sua gestione alla Foss, riuscì ad assumere 34 professori d’orchestra, storici precari.

