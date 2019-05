convegno AICA

Il Coding nelle scuole primarie

Martedì 28 maggio 2019 si è svolto presso la scuola primaria ''Salvatore Traina'' di Misilmeri il convegno dal titolo ''Il coding nella scuola primaria''.

Martedì 28 maggio 2019 si è svolto presso la scuola primaria “Salvatore Traina” di Misilmeri, piccolo paese dell’hinterland di Palermo, il convegno dal titolo “il coding nella scuola primaria”. L’evento, organizzato dalla Scuola e dalla Sezione Territoriale AICA Sicilia rappresenta la fine di un percorso durato circa sette mesi che ha visto la partecipazione dei soci di AICA (Associazione Italiana per l’informatica ed il Calcolo Automatico), di docenti e degli allievi della Scuola Traina. Il percorso di docenza, avviato dal socio di AICA Gaspare Bonanno, è stato indirizzato ai formatori (insegnati della Scuola), che successivamente hanno introdotto il Coding in modo trasversale all’interno di tutte le discipline scolastiche. Attraverso l’evento è stato possibile dimostrare che si può fare coding in tutte le materie della scuola primaria e dell’infanzia, ciò in accordo con le attuali direttive ed indicazioni del Ministrero della Pubblica Istruzione.

Hanno partecipato all’evento (da destra verso sinistra nella foto in altro) il socio Salvatore Giordano (Referente alla Sanità e Biotecnologie), il presidente AICA prof. Giovanni Adorni (Professore Ordinario di Sistemi per l’Elaborazione dell’Informazione al Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi della Scuola Politecnica dell’Università di Genova.), il Tesoriere della Sezione territoriale Sicilia Dott. Calogero Volo, il prof. Salvatore Mazzamuto Dirigente Scolastico della scuola “S. Traina”, il prof. Salvatore Gaglio – Presidente della Sezione Territoriale AICA Sicilia e prof. di Robotica presso la facoltà di Ingegneria Palermo, l’Ing. Salvatore Volo (Referente Territoriale AICA Sicilia), il socio e docente Gaspare Bonanno.

Il coding prende sempre più piede all’interno delle attività scolastiche italiane, ciò a dimostrazione che la didattica ha compreso l’importanza di questo strumento. Attraverso il Coding gli studenti sviluppano il pensiero computazionale e l’attitudine a risolvere problemi più o meno complessi. Ciò vuol dire che non s’impara solo a programmare, si programma per apprendere. Usare il coding nella scuola può contribuire a promuovere una crescita in ambito logico e stimolare una forma mentis utile per affrontare i problemi, ma soprattutto offre ai bambini l'opportunità di trasformarsi in soggetti attivi rispetto alla tecnologia. Il compito dell’Associazione AICA e della Scuola S. Traina è proprio quello di avvicinare gli alunni e gli insegnanti all’ uso consapevole della tecnologia informatica. Fare coding non vuol dire formare futuri programmatori informatici, ma facilità l’apertura mentale in armonia con quanto la società attuale oggi ci chiede. Durante il convegno è stato possibile osservare una serie di dimostrazioni fatte dagli allievi della scuola dell’infanzia e di quella primaria. Gli allievi hanno presentato i loro progetti attraverso la progettazione di diagrammi di flusso e di linguaggi creati da loro per programmare i robot per i loro scopi, come ad es. la costruzione di un aquilone, la semina di una pianta in un vaso, la raccolta differenziata attraverso robot comandati da istruzioni ben precise scritte dai bambini. I proff. Adorni e Gaglio hanno con grande meraviglia visto leggere e progettare un diagramma di flusso dai bambini delle classi prime, seconde e terze della scuola primaria. Sono stati presentati 15 progetti da svariati insegnanti nelle diverse discipline (italiano, scienze, matematica, tecnologia, ed. ambientale, geografia etc), progetti molto complessi che hanno visto spiegare ad un robot le regole della grammatica italiana, l’individuazione geografica dei capoluoghi italiani, la creazione di un aquilone in miniatura.

La scuola S. Traina, che ha già avviato un processo di accreditamento per diventare Test Center AICA, si candida ad essere capofila per AICA dei progetti di formazioni per allievi e docenti sul coding. Parte proprio dalla Scuola primaria del Comune di Misilmeri (PA) l’idea prototipale che vede impegnata l’associazione AICA nella diffusione ed introduzione dei concetti di base dell’informatica anche all’interno delle scuole primarie e secondarie. E’ veramente significativo che dai progetti dei piccoli allievi della scuola S. Traina di Misilmeri si possa sviluppare un progetto così ampio che potrà interessare l’intera nazione. Complimenti a tutto lo staff della Scuola S. Traina e all’idea innovativa dei soci AICA della Sezione Territoriale Sicilia. Un grazie particolare al dirigente scolastico che ha creduto fin da subito nel progetto proposto.

