Il Comune di Palermo aderisce al concorso fotografico ''Wiki loves monuments 2018''

Il Comune di Palermo aderisce al concorso "Wiki loves monuments" 2018, ed invita tutti i cittadini a immortalare il patrimonio culturale siciliano.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/09/2018 - 10:34:36 Letto 338 volte

Anche quest’anno il Comune di Palermo aderisce al concorso "Wiki loves monuments" 2018, promosso per il settimo anno consecutivo da Wikimedia Italia che invita tutti i cittadini a immortalare il patrimonio culturale italiano.



Le fotografie raccolte nell'ambito del concorso verranno rilasciate con licenza libera e saranno pubblicate su Wikimedia Commons, il database multimediale di Wikipedia.



Il concorso si svolgerà in contemporanea in oltre 50 Paesi in tutto il mondo: gli scatti premiati a livello nazionale saranno esaminati da una Giuria internazionale, che incoronerà le immagini più belle a livello globale.



Bando, regolamento ed ogni informazione utile sul concorso all’indirizzo http://wikilovesmonuments.wikimedia.it.



L'elenco dei monumenti siciliani inseriti per il concorso di quest'anno è disponibile alla pagina

https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Wiki_Loves_Monuments_2018/Monumenti/Sicilia



La data ultima di scadenza per inviare le proprie immagini è fissata per le ore 24.00 del 30 settembre.



Nel 2016, una foto scattata nella città di Palermo, ha vinto il prestigioso concorso Wiki Loves Monument. Lo scatto, realizzato da Enrico Rubicondo, immortalava la Sala Almeyda dell'Archivio storico comunale.

