famiglie accoglienza immigrati

Il Comune di Palermo cerca famiglie per accogliere i migranti

Il Comune di Palermo pubblicherà nei prossimi giorni un avviso per la costituzione di un albo delle famiglie disponibili ad accogliere rifugiati.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/06/2019 - 09:08:43 Letto 485 volte

Il Comune di Palermo pubblicherà nei prossimi giorni un avviso per la costituzione di un albo delle famiglie disponibili ad accogliere rifugiati.

"L'avviso - spiega l'Amministrazione - è finalizzato all'individuazione di famiglie disponibili all'accoglienza di rifugiati/titolari di protezione secondo il modello di accoglienza sperimentato da Refugees Welcome Italia Onlus".

Il Comune selezionerà le famiglie con un colloquio motivazionale. Potranno fare domanda di ammissione alla selezione coppie con o senza figli, singoli cittadini, pensionati. L'avviso rimarrà aperto per tutto l'anno solare. Il Comune prevede di fare selezioni periodiche.

Intanto, il sindaco di Palermo, insieme con i colleghi di Crema e Siracusa e con ActionAid e Asgi, ha preso parte all'appello #dirittincomune indirizzato a tutti i sindaci italiani per promuovere l'accesso ai diritti essenziali, come il diritto all'istruzione, alla salute, alle prestazioni sociali, per i richiedenti asilo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!