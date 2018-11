celebrazione Ernesto Basile

Il Consiglio comunale celebra Ernesto Basile: ''Icona urbana'' di Palermo

Il Consiglio comunale di Palermo dedicherą la seduta del prossimo 20 novembre alla celebrazione di Ernesto Basile, in occasione del centenario della prima seduta, svoltasi il 20 novembre del 1918, nel nuovo Palazzo di Montecitorio, da lui progettato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/11/2018 - 10:02:17 Letto 381 volte

Il Consiglio comunale di Palermo dedicherà la seduta del prossimo 20 novembre alla celebrazione di Ernesto Basile, in occasione del centenario della prima seduta, svoltasi il 20 novembre del 1918, nel nuovo Palazzo di Montecitorio, progettato dall'architetto palermitano.

Ernesto Basile fu incaricato nel 1901 dal Governo Italiano, scelto in quanto migliore rappresentante del nuovo stile internazionale europeo in voga all'epoca.

In contemporanea alla seduta palermitana del Consiglio Comunale, a Roma si terrà la cerimonia celebrativa del centenario dell’Aula della Camera dei Deputati.



Per il Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Orlando "dedicando i lavori d’aula alla celebrazione di Ernesto Basile, intendiamo valorizzarne la figura e il portato storico di questo nostro illustre concittadino, proponendo alla città una nuova consapevolezza e conoscenza sul periodo della Belle Époque, che vide Palermo ergersi a indiscusso punto di riferimento culturale, economico e sociale per l’intero continente europeo."



Nel corso della seduta del Consiglio Comunale sarà discusso l'ordine del giorno, proposto dalla Conferenza dei Capigruppo, che impegna "l’amministrazione comunale a concretizzare nell'immediato i primi atti di Ernesto Basile quale "Icona urbana" della città."

"Come Santa Rosalia è una icona religiosa - si legge nel documento - Basile può e deve essere la nuova icona laica di Palermo, una icona in cui tutta la città possa riconoscersi recuperando radici preziose, mettendo a rete e valorizzando l’inestimabile patrimonio attraverso un percorso culturale e turistico e indirizzando lo sviluppo culturale, sociale ed economico, nell'ispirazione del periodo storico di massimo splendore culturale di Palermo."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!