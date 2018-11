Il Consiglio comunale di Palermo celebra l'architetto palermitano Ernesto Basile

celebrazione Ernesto Basile

Il Consiglio Comunale di Palermo oggi ha fermato i lavori d'aula da calendario, per concentrarsi su una celebrazione importante, i cento anni dalla prima seduta nel nuovo Palazzo di Montecitorio, per il progetto del quale fu scelto Ernesto Basile.

Il Consiglio Comunale di Palermo oggi ha fermato i lavori d’aula da calendario, messo da parte le rivalità politiche, per concentrarsi su una celebrazione importante, i cento anni dalla prima seduta nel nuovo Palazzo di Montecitorio, per il progetto del quale fu scelto Ernesto Basile perché il massimo rappresentante dello stile internazionale per quello che era certamente l’intervento più importante dell’Italia come nazione.

“Il gruppo consiliare del M5S è particolarmente orgoglioso di questa celebrazione che avviene in contemporanea a quelle romane - spiega il consigliere comunale del M5S Giulia Argiroffi - perché finalmente Palermo prende consapevolezza del valore di un tassello prezioso della propria storia, il più felice. Dall’inizio del nostro mandato ci siamo impegnati nel far riconoscere a Ernesto Basile e alla sua opera il valore che meritano, per questo riteniamo che quello di oggi sia un traguardo importante, capace di unire la politica nazionale e cittadina, all’interno del percorso di riconoscimento di valore del Liberty con l’idea di fare di Ernesto Basile, con orgoglio, una Icona Urbana”.

“Si tratta di un meritato tributo ad una figura che ha lasciato il segno e che Palermo ha il dovere di valorizzare - affermano i parlamentari di Palermo Alaimo, Di Piazza, D’Orso, Penna, Trizzino e Varrica - L'Aula della Camera dei Deputati, progettata dall'architetto palermitano Ernesto Basile, oggi compie un anniversario importante per Montecitorio e per la storia italiana: sono passati ben cento anni dalla prima seduta che si tenne dopo la fine della Prima guerra mondiale. Speriamo che la ricorrenza possa essere l’occasione per valorizzare Basile non solo oggi, ma anche in futuro. Noi ci impegneremo certamente in questo senso”.

