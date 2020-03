momento di Preghiera

Il Crocifisso miracoloso arriva in Vaticano: oggi preghiera contro l'epidemia del coronavirus

Appuntamento di preghiera che Papa Francesco ha indetto per oggi, venerdì 27 marzo, alle ore 18 affinché cessi l'epidemia del Coronavirus.

27/03/2020

Il Crocifisso miracoloso giunge in piazza San Pietro per l’appuntamento di preghiera che Papa Francesco ha indetto per oggi, venerdì 27 marzo, alle ore 18 affinché cessi l’epidemia del Coronavirus che minaccia l’umanità intera.

Papa Francesco presiederà un momento di preghiera sul sagrato della Basilica di San Pietro, con la piazza vuota, invitando tutti i cattolici a partecipare attraverso i mezzi di comunicazione e a unirsi spiritualmente.

“Rimaniamo uniti. Facciamo sentire la nostra vicinanza alle persone più sole e più provate da questa pandemia. La nostra vicinanza – ha proseguito Francesco – agli operatori sanitari, agli infermieri, alle infermiere, ai volontari; vicinanza alle autorità, che devono prendere misure dure ma per il nostro bene. Vicinanza ai poliziotti, ai soldati che per le strade cercano di far mantenere sempre l’ordine, perché si compiano le cose che il Governo chiede di fare per il bene di tutti noi. E vicinanza a tutti”.

