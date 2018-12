Palermo Sportfilm Festival

Il docufilm contro la Mafia ''Franchitto - Io non ho paura'' al Palermo Sportfilm Festival

Sarà presentato oggi alla stampa la trentanovesima edizione del ''Palermo Sportfilmfestival''. Per l'occasiona verrà presentato il trailer del Film documento ''Franchitto - Io non ho paura''

05/12/2018

Sarà presentato alla stampa, oggi mercoledì 5 dicembre, alle ore 10.30, presso Villa Niscemi, a Palermo, la trentanovesima edizione del "Palermo Sportfilmfestival". Le produzioni cinematografiche, il tema dello Sport e del Sociale saranno, ancora una volta, i protagonisti della settimana del cinema sportivo.

Il 9 dicembre , alle 21.30, presso il Real Teatro Santa Cecilia, si svolgerà il "Gran Galà del Paladino D'oro".

In questa edizione dei record, hanno aderito 104 nazioni, provenienti da cinque continenti con oltre 1700 film iscritti. 4 le sezioni (Corti, lungometraggi, Paralympic e Football Film), 4 nomination per ognuna delle 13 le categorie.

Quest'anno, per la prima volta, è stata inserita la sezione anteprime “L’Altro Cinema” , all'interno della quale sara' presentato il trailer del Film documento " Franchitto – Io non ho paura" , che sara' proiettato nelle migliori sale cinematografiche italiane nell'autunno del 2019. Il Film , ambientato nei comuni di Milazzo , Spadafora , Oliveri e Barcellona Pozzo di Gotto, è stato realizzato dal Laboratorio "La Fucina del Sud", in collaborazione con l’Associazione Ermitage .

Il lungometraggio , scritto e sceneggiato da Giusy Venuti e da Franco Arcoraci , narra la vicenda storica di un poliziotto, Franco Arcoraci , interpretato da Rosario Petix, conosciuto e temuto nell'ambiente delinquenziale con il nome di “Franchitto” , che ha operato a partire dagli anni 90 , per circa 25 anni , a Barcellona Pozzo di Gotto presso il commissariato di P.S. squadra investigativa e che, con coraggio, ha sfidato la criminalità, ossia la mafia , che affligge quotidianamente gli abitanti delle cittadine del messinese.

Il Film si prefigge la finalità , inoltre , di veicolare un messaggio pedagogico e culturale che, nel porre in luce la crudeltà spietata dell'organizzazione criminale più nota al mondo, insegni ai giovani che è possibile combatterla non temendola ma fronteggiandola con la cultura della giustizia , della legalità , dell’amore e del progresso civile ed umano . Al Film hanno preso parte gli attori Vincent Riotta, Rosario Petix, Nando Morra, Turi Giuffrida, Guia Jelo, Tony Sperandeo, Emanuela Mule', Giusy Venuti, Marilena Piu, Loredana Scalia, Tony Gangitano, Francesca Rettondini, Mimmo Mignemi, Mario Pupella, Giuseppe Pollicina, Ivan Bertolami, Barbara Bacci, Ciro Petrone e i giovani attori e gli allievi dell' Accademia di Cinema e Teatro della Fucina - Spazio Teatro Fucina Di Torregrotta.

