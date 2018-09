Il Dono dei ragazzi di Librino, Catania si rigenera partendo dalle periferie

Venerdì Catania è divenuta Capitale del Dono, dopo Milano e in attesa della tappa romana del 4 ottobre – giornata nazionale del dono - il capoluogo etneo è stato protagonista del “3° Giro dell’Italia che dona” e con esso i giovani e le periferie.

Zappette alla mano 20 bambini di Librino hanno piantato e donato alla loro città un nuovo spazio verde rigenerando un’aiuola del centralissimo Parco Falcone; uno spazio dedicato alle famiglie che da oggi ha una nuova vita grazie a un percorso di rigenerazione urbana iniziato la scorsa primavera con “Trasforma la Tua terra”, progetto nato per contrastare, anche a Librino, ogni forma di mafia e che partendo dal polo educativo Villa Fazio si è conclso oggi nel centro della città in occasione delle settimane del Dono.

Una storia semplice, bambini che donano il loro tempo e il prodotto del loro lavoro ad altri bambini e alla loro città, mettendo insieme fratellanza, voglia di futuro e amore per la propria città, insomma Dono.

"La Fondazione Ebbene - afferma il Presidente Edoardo Barbarossa - ha voluto questa giornata perché essa stessa nasce da un progetto di Dono dei cittadini verso la Comunitá, é frutto di un'azione culturale e di responsabilità sociale per il contrasto ad ogni forma di disuguaglianza, illegalità e povertà. Nell’iniziativa di oggi i giovani sono protagonisti di un passaggio di consegne, sono cittadini che possono, insieme all’amministrazione rendere più bella la città e questa è, d'altronde, la scommessa che da sempre caratterizza le nostra Fondazione”

“Abbiamo accolto con grande orgoglio questa iniziativa - ha dichiarato il sindaco di Catania Salvo Pogliese durante la cerimonia di consegna – e il grande messaggio educativo che è stato trasmesso ai giovani in un contesto temporale molto delicato in cui prevale l’individualismo, e dove far percepire l’importanza di donare se stessi per la propria città e per la propria comunità rappresenta un messaggio pedagogico di grande valenza.”