Il Giorno della Memoria a Petralia Soprana con ''Io ricordo ancora. La Shoah dei bambini''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/01/2019 - 17:08:22 Letto 358 volte

Il Giorno della Memoria a Petralia Soprana sarà domenica prossima.

“Io ricordo ancora. La Shoah dei bambini” è il titolo della manifestazione che si svolgerà all’interno del Palazzo Pottino e prevede varie repliche durante tutta la giornata.

L’appuntamento è organizzato dall’Istituto Comprensivo di Petralia Soprana e sarà curato dagli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado. Sarà uno spettacolo itinerante che si svolgerà nelle stanze del Palazzo e ricorderà la Shoah. Protagonisti saranno i bambini che racconteranno storie dei loro coetanei ebrei. Un percorso di riflessione per grandi e piccini per non dimenticare.

