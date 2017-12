ballarò expo

Il lungo week end di Ballarò: feste, visite guidate, itinerari turistici e feste

Ballarò Espò, manifestazione che si ripete due volte l'anno durante le ricorrenze religiose dedicate a San Nicolò, mette in mostra le risorse produttive dell'Albergheria.

Ballarò Espò, manifestazione che si ripete due volte l’anno durante le ricorrenze religiose dedicate a San Nicolò, mette in mostra le risorse produttive dell’Albergheria. Sono previsti appuntamenti con lo scopo di far conoscere e vivere Ballarò, dal mercato ai monumenti e i luoghi di ritrovo: spettacoli, concerti, laboratori, animazione, iniziative culturali, l’apertura al pubblico dei monumenti, visite guidate e itinerari.

Nell’ambito della manifestazione si ripete infatti I gioielli di Ballarò, iniziativa così definita perché ha l’obiettivo di rendere fruibili i siti monumentali presenti nel quartiere, che quest’anno diventano otto, prevedendo visite nei giorni da venerdì 7 a domenica 10 dicembre 2017 di Torre di San Nicolò, Complesso Monumentale di Santa Chiara (chiesa, campanile, mura puniche), Chiesa del Carmine Maggiore, Chiesa del Gesù (Casa Professa), San Giuseppe Cafasso (chiesa, campanile e “grotta dei Beati Paoli”), Oratorio del Carminello e Palazzo Conte Federico.

E sabato 9 dicembre dalle 18 a mezzanotte, avrà luogo la Notte Bianca di Ballarò: per la prima volta Camera delle Meraviglie, Torre di San Nicolò, Complesso Monumentale di Santa Chiara e San Giuseppe Cafasso (chiesa, campanile e “grotta dei Beati Paoli”) saranno aperti al pubblico contemporaneamente anche di sera, insieme ai punti di ritrovo, come Ballarak, che organizza una grande festa per il suo primo anno di attività, preceduta da “Ballarò racconta”, un incontro in cui le realtà attive in SOS Ballarò faranno il punto su obiettivi e nuove proposte e daranno appuntamento a domenica 10, con “Anima Ballarò n°16”, con le classiche performance artistiche, durante le quali sarà riqualificato un giardino del quartiere. Concerti in chiese e oratori, spazio alle celebrazioni religiose, all’arte e all’intrattenimento, giochi e anche una microfiera sui nuovi luoghi di lavoro: un intero quartiere in festa, che racconta la propria vivacità.

Ballarò Espò fa parte delle iniziative legate al comitato Sos Ballarò Storia, Orgoglio e Sostenibilità per il rilancio del mercato e del quartiere dell’Albergheria.

Programma Ballarò Espò

Mercoledì 6 dicembre 2017

ore 16.30 – 17.45 Sala teatro San Nicolò, via Nunzio Nasi 18

Ballarò a scuola di Musical: Teatro/Musica/Danza

ore 17:30 -Chiesa di San Nicolò, via Nunzio Nasi 18

SS Messa. Celebrazioni in onore di San Nicolò

ore 18:30 - Chiesa di San Nicolò, via Nunzio Nasi 18

Concerto Ensamble giovanile di archi – Direttore Paolo Giacchino. Musiche di W. A. Mozart, A. Vivaldi

• ore 19:30 - Chiesa di San Nicolò, via Nunzio Nasi 18

Benedizione e distribuzione del pane di San Nicolò.

Giovedì 7 dicembre 2017

dalle 19 - Arci Porco Rosso, Piazza Casa Professa, 1

“Cos’è il tribunale dei popoli”. Dibattito rivolto a italiani e stranieri con traduzione simultanea.

dalle ore 20:30 alle ore 1:00 | Moltivolti, via M. Puglia 21

Giocherenda. La notte dell’Immacolata si gioca con La ronda dei desideri: un collettivo artistico di giovani rifugiati che inventa e costruisce giochi narrativi artigianali. Non mancheranno momenti dedicati ai più piccoli, che potranno partecipare a laboratori creativi e spettacoli di giocoleria.

Venerdì 8 dicembre 2017

dalle ore 11 - Ballarò

I Gioielli Di Ballarò. Aperture siti monumentali e visite *

ore 12-Oratorio di Santa Chiara

Cerchio mariano. Solennità dell'Immacolata Concezione, e celebrazione della fondazione degli oratori di don Bosco, l’8 dicembre 1841.

ore 21 - Sala teatro San Nicolò, via Nunzio Nasi 18

Arte Migrante. Giochi di inclusione, condivisioni artistiche (canti, balli, recitazione, racconti, letture). È possibile partecipare con la propria presenza in ascolto e, se si vuole, mettendosi in gioco con la condivisione di performance artistiche spontanee, personali e di ogni tipo: un canto, una poesia, una danza, un semplice racconto e chi più ne ha, più ne metta.

Sabato 9 dicembre 2017

ore 9:30 - via Nunzio Nasi 18

Ballarò e i suoi mestieri – Tour e degustazioni

Itinerario tra le botteghe di Ballarò per conoscere chi lavora all’interno del Mercato Storico e le loro storie e degustare i loro prodotti tipici. Percorso: fabbrica Caramelle Terranova -le carrube; Alberto l’olivaro; Cannatella, bottega di frutta secca, spezie e dolci; da Gina, uno dei bar più antichi di Ballarò; il birrificio Ballarak. A cura di Terradamare. Contributo € 15. Prenotazione obbligatoria

dalle ore 11 Ballarò

I Gioielli Di Ballarò. Aperture siti monumentali e visite *

dalle 16 alle 20 - Sala teatro Oratorio di Santa Chiara, piazza Santa Chiara 10

Luoghi comuni d’impresa – Microfiera sui nuovi luoghi di lavoro per una città del futuro.

dalle 16 alle 20 - Torre di San Nicolò, via Nunzio Nasi 18

Mercatino artigianale a cura dei bambini del quartiere

dalle 18 a mezzanotte - Ballarò

Notte Bianca di Ballarò. Apertura straordinaria serale di Camera delle Meraviglie, Torre di San Nicolò, Complesso Monumentale di Santa Chiara, San Giuseppe Cafasso (chiesa, campanile e “grotta dei Beati Paoli”).

ore 18.00 - Oratorio del Carminello, via Porta Sant’Agata 19

Resonantiae Camera Chorus, coro femminile – direttore Daniele Riggi

dalle 18 - Ballarak, via Saladino 7

Ballarò si racconta. A due anni di distanza dalla prima assemblea pubblica, si raccontano gli obiettivi raggiunti da SOS Ballarò e si presentano le nuove iniziative. Si raccoglieranno le idee e proposte di chi vorrà partecipare. Interventi di: SOS Ballarò, Ass. Santa Chiara, Ass. Mercato Storico di Ballarò, Terradamare, Ballarak, Moltivolti, Arci Porco Rosso, Ass. Logiche Meticce, Ballarò D’Autunno.

dalle 18 - Ballarak, via Saladino 7

Hoppy Beerday – Un anno di Ballarak. Una grande festa, Ballarak per il suo primo anno di attività si trasforma e diventerà un grande LunaPark alcolico. Tanti giochi per ridere tutti insieme e soprattutto per bere tutte le birre di loro produzione.

ore 18.00 - Sala teatro Oratorio di Santa Chiara, piazza Santa Chiara 10

Come farsi pagare all’inizio di un’attività in proprio? P.IVA, ritenuta d’acconto e altri animali fantastici. Una breve guida per orientarsi nel mondo dell’autoimpresa.

ore 19.00 - Sala teatro Oratorio di Santa Chiara, piazza Santa Chiara 10

Perché lavorare in un luogo comune? Tavola rotonda tra coworking, fablab e incubatori tra differenze e buone pratiche

ore 21 - Chiesa San Giovanni Decollato, piazzetta San Giovanni Decollato

Glorius Vocal quartet – Concerto al femminile tra Jazz/Pop a sostegno del progetto dei ragazzi del quartiere “Ballarò a scuola di musical”. Contributo € 12 (concerto)

Domenica 10 dicembre 2017

dalle 10 alle 20 - Sala teatro Oratorio di Santa Chiara, piazza Santa Chiara 10

Luoghi comuni d’impresa. Microfiera sui nuovi luoghi di lavoro per una città del futuro.

dalle 10:30 alle 20:30 - Moltivolti, via M. Puglia 21

MAKE something DAY Palermo. Evento Greenpeace in cui appassionati e creativi condivideranno le loro conoscenze per riciclare, riparare, riutilizzare e dare nuova vita ad oggetti inutilizzati e destinati ad essere gettati via, tramite il fai-da-te e l’autoproduzione.

Dalle ore 11 | Ballarò

I Gioielli Di Ballarò. Aperture siti monumentali e visite *

dalle 11 alle 15, piazza Mediterraneo

Anima Ballarò #16 e restyling giardino di Handala Solita formula: un mercante adotta un artista, un artista adotta un mercante e performance. A seguire pranzo sociale a Piazza Mediterraneo. Durante la stessa mattina: restyling del giardino di Handala (via Gianluca Barbieri traversa di via Porta di Castro) Gli artisti presenti: Angelo Daddelli, gli Aristocrasti, teatro Atlante e piccola orchestra Malarazza.

ore 16: Torre di San Nicolò, via Nunzio Nasi 18

Lo Spirito della Torre – Lab. La torre medievale spiegata ai bambini: una narrazione interattiva che coinvolgerà i bambini nella scoperta della medievale Torre di San Nicolò. A seguire: laboratorio ludico-pratico di manipolazione creativa che coinvolgerà tutti i piccoli partecipanti nella realizzazione di manufatti artistici che riprodurranno il monumento. A cura di Terradamare e OmniaCultura. Contributo € 5. Prenotazione obbligatoria

ore 17.00 Sala teatro Oratorio di Santa Chiara, piazza Santa Chiara 10

La filiera della formazione all’imprenditoria. Startup weekend, bootcamp, sementor, hackaton – come imparare a fare impresa?

ore 18 Arci Porco Rosso, Piazza Casa Professa, 1

Assemblea dei soci aperitivo nell’ambito della campagna Arci Avanzi Popolo contro gli sprechi alimentari

