Il maltempo non molla la presa in Sicilia, continua l'allerta meteo gialla: piogge e venti di burrasca

Pubblicata il: 06/05/2022

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16.00 di oggi, alle ore 24 di domani, 7 maggio 2022, in tutta la regione.

Si prevede ancora ALLERTA GIALLA per condi-meteo avverse.

Per oggi si prevede il persistere di venti da forti a burrasca. Dal pomeriggio, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti reffiche di vento. Mareggiate lungo le coste esposte.

Fonte: Protezione Civilie

