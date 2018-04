meteo

Il meteo del primo maggio, sole ma non troppo

Sole ma non troppo per il primo maggio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/04/2018 - 11:12:52 Letto 334 volte

Sole ma non troppo per il primo maggio. Si annuncia all'insegna della variabilità il lungo ponte del Primo maggio che proprio dal giorno della Festa del Lavoro vedrà una tendenza al peggioramento in molte zone d'Italia, tra cui in Sicilia, dove in alcune zone sono anche previsti temporali.

Si registra un aumento della nuvolosità sulla Sicilia perché sul Mediterraneo occidentale andrà infatti generandosi un'area di bassa pressione, con conseguente generale aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni sparse. Insomma, in alcune zone interne della Sicilia il tempo non sarà dei migliori, si salveranno invece Palermo, Catania e Messina, dove al momento è prevista una temperatura primaverile. Per gli amanti del barbecue e i gitanti non ci sono quindi cattive notizie, la festa è salva, anche se le temperature non saranno altissime e quindi coloro che magari volevano trascorrere la giornata al mare dovranno attendere ancora un po’.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!