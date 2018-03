Meteo

Torna il maltempo ma Pasqua e Pasquetta in Sicilia dovrebbero essere salve.

Torna il maltempo ma Pasqua e Pasquetta in Sicilia dovrebbero essere salve. Si prospettano, infatti, forti venti domani ma i due giorni festivi dovrebbero regalare sole e temperature gradevoli. In particolare, le previsioni meteo dell'Aeronautica militare italiana danno bel tempo con qualche nuvola a Palermo fino a lunedì con le temperature che saranno più basse di quelle di oggi (domenica si prevedono 16 gradi).

Stessa situazione a Catania con temperature lievemente più calde (domenica 20 gradi la massima). Intanto, per domani c'è un'allerta meteo che coinvolge l'Italia da Nord a Sud. L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi temporali su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e, dal primo mattino di domani, su Lazio, Umbria, Abruzzo, in estensione dalla tarda mattinata alla Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Buone notizie per la Pasquetta, quando l’alta pressione favorirà tempo stabile e in prevalenza soleggiato su tutta Italia. Non mancherà comunque qualche nube in particolare su Liguria, alta Toscana, a tratti tirreniche ed entro fine giornata su Alpi, Prealpi e alte pianure del Nord. Le temperature diurne saranno gradevoli, mentre nottetempo e al primo mattino farà ancora piuttosto freddo, con gelate in montagna e valori minimi anche sotto i 5°C sulle pianure del Centronord. In Sicilia però le temperature non dovrebbero scendere di tantissimo e la giornata sarà soleggiata. Insomma, il clima ideale per una grigliata.

