asilo nido Brancaccio

Il ministro Lezzi in visita all'area destinata al nuovo asilo nido di Brancaccio dedicato a Padre Puglisi

''I piccoli di Padre Pino Puglisi'' sarÓ il nome della scuola una volta realizzata.

27/04/2019

Dopo i numerosi raid delle scorse settimane, il ministro per il Sud Barbara Lezzi torna, a Brancaccio, nell'area destinata al nuovo asilo nido dedicato a Padre Pino Puglisi.

A Palermo è giunta questa mattina dopo il tour elettorale, in vista delle elezioni amministrative di domani, che ieri l'ha vista impegnata a Salemi, Castelvetrano e Mazara del Vallo.

Oggi in veste istituzionale torna in un luogo simbolo di resistenza alla mafia, quel terreno che è destinato a ospitare uno dei sogni di Padre Pino Puglisi, il sacerdote ucciso da cosa nostra nel 1993: la costruzione di un asilo nido per i bambini di Brancaccio. "I piccoli di Padre Pino Puglisi" sarà il nome della scuola una volta realizzata.

Nel marzo scorso il progetto è stato ufficialmente consegnato dal Centro Padre Nostro, associazione che l'ha in gestione e onlus fondata proprio da don Pino, al Comune. Da allora per settimane il terreno è stato oggetto di numerosi raid vandalici. Dai catenacci divelti al rogo di rifiuti.

"Lo Stato c'è e ha voluto esaudire questo sogno di padre Puglisi ucciso dalla mafia e proclamato Beato. Il nuovo asilo sarà un presidio dei legalità, voluto e richiesto dall'associazione Padre Nostro. E' un successo anche delle istituzioni perché con molta velocità e semplicità ci siamo accordati con il sindaco per realizzarlo", ha detto il ministro alla manifestazione organizzata, in via Gangitano, nel quartiere Brancaccio a Palermo, dove sarà realizzato l'asilo.

"Quando le istituzioni fanno il loro dovere poi si ottengono le cose giuste", ha aggiunto Lezzi. Dopo la donazione del progetto ci sono stati parecchi raid vandalici. "Questo significa che questa opera ha veramente un valore enorme - ha proseguito Lezzi - padre Puglisi quando è stato ucciso in realtà è diventato ancora più potente e questi atti di vandalismo lo dimostrano. L'asilo può essere anche un argine per contrastare la mafia, oltre ad essere un grande simbolo. Posso dire che ogni volta che ci saranno atti vandalici torneremo qui io, il sindaco, i colleghi parlamentari. Torneremo sempre qui".

