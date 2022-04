ANITA CIGNOLINI

Il mondo medico e accademico perde un pezzo di storia con la morte della prof. Anita Cignolini

Esperta in agopuntura e ignipuntura della Medical Association for Chinese Medicine in Europe, era figlia del prof. Pietro Cignolini, una delle più eminenti figure della radiologia europea e fondatore della scuola radiologica palermitana.

Il mondo medico e accademico perde un pezzo di storia con la morte della prof.ssa Anita Cignolini, specialista in Anestesia e Rianimazione. Esperta in agopuntura e ignipuntura della Medical Association for Chinese Medicine in Europe, era figlia del prof. Pietro Cignolini, una delle più eminenti figure della radiologia europea e fondatore della scuola radiologica palermitana al quale è intestato l’Istituto radiologico del Policlinico. Il padre, fin dal suo arrivo a Palermo, perseguì l'idea di creare una scuola moderna che fosse punto di riferimento per tutti i radiologi dell'isola.

La stessa tenacia era nella figlia Anita, nata a Genova ma diventata palermitana di adozione. Adorava la città di Palermo a tal punto da voler vivere qui fino ai suoi ultimi giorni. “Non esiste luogo più bello di questa città” mi disse una volta durante un nostro colloquio. Con estrema passione si è dedicata per tutta la vita ai principi di diagnosi e alla terapia su cui si fonda la Medicina Tradizionale Cinese (MTC) che provengono da una tradizione pluri-millenaria.

In Italia l'agopuntura può essere praticata solo da medici abilitati, mi diceva quando andavo a trovarla per un consiglio medico, anche se spesso era una scusa per poter colloquiare con una donna di grande intelligenza ed esperienza. Mi spiegava che l’agopuntore lavora direttamente su punti di circolazione energetica attraverso l'inserzione degli aghi. Il tipo di equilibrio su cui agisce è psicofisico ed energetico insieme. Un’energia straordinaria che lei stessa trasmetteva e infondeva alla gente, tanto che diceva spesso “lascio una parte di me a ognuno di voi”.

Una donna che ha ricevuto anche tante onorificenze alla quale si attribuiscono diverse doti professionali e umanistiche. Diversi sono i libri da lei pubblicati sulla medicina anche cinese.

La sua dipartita non finisce con un addio, perché lei continua a vivere nel cuore dei suoi figli, dei suoi amici e allievi. Aveva ragione!

