Palermo Calcio

Il Palermo passa al City Football Group: Lunedì l'annuncio

Il City Football Group diventa quindi azionista di maggioranza con l'80%, mentre il restante 20% resta nelle mani del presidente Dario Mirri.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/07/2022 - 16:36:40 Letto 720 volte

E' tutto fatto per il passaggio del Palermo al City Football Group dello sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan. Il club neo promosso in Serie B, secondo quanto si apprende, entra nell'orbita del Manchester City con la firma dei documenti oggi da un notaio a Milano.

Il City Football Group diventa quindi azionista di maggioranza con l'80%, mentre il restante 20% resta nelle mani del presidente Dario Mirri.

L'accordo e' intorno ai 13 milioni di euro, piu' eventuali bonus. La presentazione dei nuovi proprietari e' attesa all'inizio della prossima settimana.

“Accolgo con grande entusiasmo la notizia del passaggio delle quote azionarie di maggioranza del Palermo Fc a un nuovo gruppo di proprietari. Dopo il bellissimo traguardo della promozione in Serie B, per i colori rosanero sta per arrivare un’altra svolta storica". Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla, che aggiunge. "L’auspicio, da Sindaco e da tifoso del Palermo, è che la nuova proprietà possa migliorare i risultati sportivi fin qui ottenuti rendendo maggiormente orgogliosi della propria squadra la tifoseria. Da parte mia, il sentito ringraziamento al presidente Dario Mirri, il quale, con la chiusura di questa trattativa, ha dimostrato il suo attaccamento da vero tifoso per garantire un futuro importante e ambizioso al club, dopo un ciclo di tre anni che ha portato prima alla rinascita e poi a due promozioni. L’Amministrazione comunale sarà sempre disponibile a instaurare un dialogo sempre aperto con la nuova società”.

Fonte: Sport Mediaset

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!