Il pane con la milza in una app ideata dall'Accademia del Panino Italiano

Un evento unico per la gastronomia italiana.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/03/2018 - 15:00:16 Letto 320 volte

Un evento unico per la gastronomia italiana, contrassegnato dalla presenza di ristoratori provenienti da tutta Italia, accomunati dalla volontà di valorizzare uno dei prodotti in assoluto più amati e popolari della tradizione nostrana: il panino.

Ad organizzarlo è l’Accademia del Panino Italiano che, a Milano, ha lanciato una app dedicata ai primi venti panini italiani certificati : un traguardo raggiunto dopo un lungo iter, che ha visto tra i protagonisti il più famoso meusaro palermitano al mondo, Nino ‘u Ballerino. Il celeberrimo street food chef di corso Camillo Finocchiaro Aprile ha partecipato al lancio della app e ha preparato, presso gli spazi dell’Accademia, in via Pompeo Leoni 2, il panino con la milza divenuto ormai emblema dello street food a tutte le latitudini.

L'evento rappresenta un momento clou per l’Accademia, una vera e propria fondazione culturale dedicata al panino, la cui filosofia è in linea con gli obiettivi di Nino, a partire dalla necessità di definire in termini qualitativi il prodotto, espressione identificativa della migliore tradizione italiana, e promuoverne la diffusione anche all'estero. Un progetto che l'Accademia del Panino, in pochi mesi, è riuscita a realizzare coinvolgendo le migliori specificità italiane, tutte presenti nella app.

