Il Papa in Sicilia, cinquemila giovani pronti ad abbracciarlo

Com'era prevedibile, l'incontro con il Pontefice in programma a Palermo il prossimo 15 settembre sta già riscuotendo successo e interesse. Previste anche attività di animazione in attesa del grande evento, tra animazione e comicità

Pubblicata il: 31/08/2018

La visita del Papa in Sicilia sta già riscuotendo successo e interesse, come era prevedibile. In piazza Politeama saranno infatti cinquemila i giovani, provenienti da tutta la Sicilia, in occasione della visita di Papa Francesco in programma a Palermo il prossimo 15 settembre. L'incontro con il Pontefice, che sarà accompagnato dall'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, è fissato alle 17.

I ragazzi dormiranno nelle parrocchie negli istituti religiosi palermitani e la sera prima dell'incontro faranno la cena a sacco. Il giorno dell'arrivo di Papa Francesco i giovani parteciperanno alla messa al Foro Italico e poi, a partire dalle 15, in attesa dell'arrivo del Papa, sono state organizzate in piazza Politeama una serie di attività di animazione con la partecipazione sia di giovani delle diocesi di Palermo, Catania e Patti che di migranti di diverse etnie che si esibiranno con balli e canti dei loro paesi.

Il coordinamento del pomeriggio sul palco sarà di Vincenzo Canzone, con la partecipazione del cabarettista palermitano Roberto Lipari.

