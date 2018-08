visita del papa

Il Papa in Sicilia: ecco tutti i suoi spostamenti

Si avvicina il giorno della visita di Francesco, che sarà nell'Isola il 15 settembre per l'anniversario dell'uccisione di don Pino Puglisi

Countdown scattato per la visita del Papa in Sicilia che sarà nell'Isola il prossimo 15 settembre in occasione del XXV anniversario dall'uccisione del beato Pino Puglisi, che era nato il 15 settembre del 1937 ed è stato ucciso il 15 settembre del '93.

Il Papa arriverà a Catania e decollerà in elicottero alle 8 per Piazza Armerina dove atterrerà nel campo sportivo 30 minuti più tardi e sarà accolto da monsignor Rosario Gisana, vescovo della cittadina ennese.

Si trasferirà in auto a piazza Europa dove alle 9 incontrerà i fedeli e pronuncerà il suo discorso. Alle 10.15 il pontefice decollerà per Palermo dove la macchina organizzativa è al lavoro da tempo: un mese fa l'Arcidiocesi di Palermo ha attivato un portale con le informazioni sulla visita pastorale di Bergoglio.

Francesco arriverà in elicottero al porto del capoluogo alle 10.45. Da qui si sposterà al Foro Italico, dove sul palco, alle 11.15, sarà celebrata una funzione eucaristica. Alle 13.30, Bergoglio farà tappa alla missione Speranza e Carità del missionario laico Biagio Conte, che a Palermo assiste migliaia di persone e ogni giorno fornisce pasti caldi a senza tetto e persone in difficoltà.

Nella mensa di via Decollati, il Papa pranzerà con gli ospiti della missione, poi alle 15 si sposterà a Brancaccio per una sosta nel luogo dell'uccisione di Don Puglisi e una visita alla parrocchia di San Gaetano.

Alle 15,30, invece, sarà in Cattedrale dove è previsto un incontro riservato al clero diocesano e religioso: parroci, sacerdoti e seminaristi di tutta la Sicilia, Superiori e Superiore delle comunità religiose dell'Isola.

Ad accompagnare il Santo padre in ciascuna tappa, fa sapere l'Arcidiocesi di Palermo, sarà l'arcivescovo Corrado Lorefice.

A chiudere la visita pastorale, alle 17, sarà l'incontro in piazza Politeama tra il Pontefice e i giovani.

