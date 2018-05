papa francesco

Il Papa verrà a Palermo, adesso è ufficiale

Papa Francesco sarà a Palermo il 15 settembre prossimo per il venticinquesimo anniversario della morte di don Pino Puglisi.

26/05/2018

Papa Francesco sarà a Palermo il 15 settembre prossimo per il venticinquesimo anniversario della morte di don Pino Puglisi. Lunedì 28 maggio 2018, alle ore 10, presso il salone Filangieri della Curia Arcivescovile in via Bonello, a Palermo, si svolgerà una seduta congiunta e straordinaria degli organi collegiali dell’Arcidiocesi di Palermo.

In tale occasione, l’Arcivescovo, mons. Corrado Lorefice, illustrerà il programma dettagliato della visita pastorale che il Santo Padre farà alla Chiesa di Palermo e che oggi viene resa pubblica dalla Santa Sede. Ancora da stabilire l'itinerario del viaggio del Papa, ma la santa Sede ha fatto sapere che il Pontefice andrà anche a Piazza Armerina.

"Una grande emozione ed un grande onore. Poter accogliere a Palermo il Pontefice, questo Pontefice è un grande onore per me e per tutta la città. Lo è ancora di più perché Papà Francesco, accogliendo il mio invito rivolto qualche giorno fa a Roma, verrà proprio per ricordare il Beato Padre Pino Puglisi, che speriamo diventa Copatrono della città metropolitana. È un segnale importante del Papa e di tutta la Chiesa per l'impegno antimafia che è impegno materiale e deve essere impegno morale. Ovviamente un sentito ringraziamento per questo impegno deve andare a Don Corrado, la cui presenza paterna nella nostra comunità è stata dal primo giorno motivo di speranza e stimolo a rendere servizio alla città e ai cittadini." Dichiara Leoluca Orlando apprendendo della nota del Vaticano.

