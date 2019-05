stagione balneare 2018

Il primo maggio parte la stagione balneare 2019 a Mondello

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/04/2019 - 15:16:08 Letto 2221 volte

Il primo maggio parte la stagione balneare 2019 a Mondello con sei lidi attrezzati che saranno operativi dal primo giugno al 30 settembre, e 500 cabine.

Ci saranno circa cento cabine in meno nella spiaggia di Mondello, quest’anno, per dei limiti approvati dalla Giunta del Comune di Palermo per cui gli stabilimenti balneari non possono essere più grandi di 3mila metri quadri e tra uno e l'altro ci devono essere almeno cento metri di spiaggia libera. Prevista la possibilità di prenotare la propria postazione comodamente da casa on line e un nuovo lido giornaliero.

Sono alcune delle novità presentate durante una conferenza stampa al Mondello Palace Hotel, dalla Italo Belga, la società che utilizza quasi 40mila metri quadrati di litorale.

La stagione balneare si aprirà il 1 maggio con una giornata a ingresso gratuito.

Tante le attività in programma per il tempo libero e tra le novità anche due campi fissi per fare sport davanti lo stabilimento non solo d’estate

