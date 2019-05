oncologia

Il siciliano Livio Blasi nuovo Presidente di CIPOMO

Livio Blasi nuovo Presidente di CIPOMO (Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri). Per la prima volta un siciliano eletto alla guida del CIPOMO.

Si è appena concluso a Lecce il 23° Congresso Nazionale di CIPOMO (Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri) che ha visto Livio Blasi, attuale Direttore UOC Oncologia Medica Ospedale Civico di Palermo, eletto nuovo Presidente del Collegio Italiano dei Primari Oncologi. Insieme a lui è stato nominato il nuovo consiglio direttivo: Graziella Pinotti, Vicepresidente, Vincenzo Montesarchio, Segretario, Luisa Fioretto, Tesoriere, Carlo Aschele, Monica Giordano, Bruno Daniele, Luigi Cavanna, Claudio Zamagni, Consiglieri.

Livio Blasi, uno dei principali esponenti dell’oncologia Siciliana, succede a Mario Clerico e commenta così la sua elezione: “Oggi per me è un giorno davvero importante perché si realizza un sogno. Obiettivo mio e del CIPOMO è quello di migliorare le oncologie italiane ed è per questo che chiederò a tutti i soci, anche quelli onorari (che sono la nostra memoria storica), di portare il loro fattivo contributo. Altrettanto importante sarà coinvolgere in maniera proattiva i coordinatori regionali del CIPOMO“.

“Il paziente e la sua centralità – ha proseguito Blasi – è fuori discussione ma non può e non deve essere lasciato solo. L’oncologo medico deve essere sempre al suo fianco.

Dovremo inoltre rapportarci con tutte le istituzioni, siano esse nazionali che regionali e locali, e far capire loro che il CIPOMO può essere un grande supporto sui principali temi della salute. E’ anche necessario potenziare le collaborazioni sia con le Associazioni di Categoria che con quelle dei Pazienti”.

“Infine - ha concluso in neo presidente – sulla scia del precedente consiglio direttivo lavoreremo per promuovere il cambiamento necessario”.

