Il sindaco Orlando riceve il presidente della Comunità autonoma spagnola dell'Aragona

Incontri istituzionali

Il sindaco Orlando riceve il presidente della ComunitÓ autonoma spagnola dell'Aragona

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/03/2019 - 11:38:16 Letto 357 volte

Il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto, presso la sede istituzionale di Palazzo delle Aquile, il presidente della Comunità autonoma spagnola dell'Aragona, Javier Lambán Montañés, in visita in Sicilia in occasione dell’inaugurazione di una mostra sul monastero aragonese di Sigena, che si terrà all'Istituto Cervantes di Palermo.

Il presidente Lambán Montañés era accompagnato da una delegazione composta dall’assessore all’Istruzione, Cultura e Sport, María Teresa Pérez Esteban, e dal direttore generale per la Cultura e il Patrimonio, Ignacio Escuin Borao.

Nel corso dell'incontro si è parlato delle possibilità di cooperazione bilaterale fra Palermo e la Sicilia, e l'Aragona, sia in materia culturale, sia in materia di scambi commerciali e imprenditoriali.

