Il Teatro Biondo si illumina di rosso per dire basta alla violenza sulle donne

Il Teatro Biondo di Palermo aderisce alle manifestazioni per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne illuminando di rosso.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/11/2021

Il Teatro Biondo di Palermo aderisce alle manifestazioni per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne illuminando di rosso, per tutta la giornata del 25 novembre, la facciata di via Roma.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dal presidente del Teatro, Giovanni Puglisi, e dalla direttrice Pamela Villoresi, insieme all’intero Consiglio di Amministrazione, conferma l’attenzione e l’impegno che il Biondo dedica alle tematiche legate al contrasto della violenza di genere e alla promozione di una cultura del rispetto e dei diritti.

Il Teatro Biondo, con le sue iniziative culturali e di spettacolo, anche attraverso la proposta di nuovi linguaggi e nuove modalità di comunicazione, contribuisce alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica, in particolar modo dei giovani e delle giovani, sui temi della prevenzione della violenza e della crescita civile contro ogni discriminazione.

