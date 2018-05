teatro del fuoco

Il Teatro del Fuoco arriva a Palermo e cerca giovani volontari: ecco come candidarsi

Arriva l'undicesima edizione del Teatro del Fuoco.

Pubblicata il: 24/05/2018

Arriva l’undicesima edizione del Teatro del Fuoco e a Palermo e in altri luoghi della Sicilia si cercano giovani intraprendenti e dinamici da inserire nello staff.

I ragazzi che faranno parte della squadra avranno nello specifico il compito di assistere gli artisti, fornire informazioni sul programma e sui luoghi del Festival nel periodo che precede l’evento, occuparsi di alcuni aspetti organizzativi. È previsto un rimborso spese. Sono richieste capacità relazionali e comunicative, grinta, conoscenza delle principali piattaforme social, predisposizione a lavorare in team, voglia di apprendere e fare esperienza nel campo della comunicazione, dell’organizzazione di eventi, dell’ospitalità e del turismo. Gli interessati possono inviare la candidatura entro, e non oltre, il 5 giugno 2018.

Per partecipare è necessario essere studente universitario o avere meno di 30 anni, conoscere la lingua italiana ed inglese, disponibilità a lavorare tra il 14 luglio ed il 6 agosto 2018, avere la patente di guida e saper utilizzare i principali canali social, come Instagram, Facebook, e Twitter.

Per candidarsi è necessario inviare una mail all’indirizzo: info@teatrodelfuoco.com specificando in oggetto “volontario” e allegando una breve lettera di presentazione e il curriculum vitae corredato di foto. Chi supererà la fase di preselezione sarà successivamente contattato dallo staff coordinamento per un incontro, a Palermo, entro il 20 giugno.

