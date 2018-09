Il Vescovo Marciante in visita presso la nuova caserma di Cefalù la Tenenza

visita del Vescovo

Il Vescovo Marciante in visita presso la nuova caserma di Cefal¨ la Tenenza

Il Vescovo della Diocesi di Cefal¨, Monsignor Giuseppe Marciante, ha incontrato, nella loro Caserma, i finanzieri della Tenenza di Cefal¨.

Questa mattina, il Vescovo della Diocesi di Cefalù, Monsignor Giuseppe Marciante, ha incontrato, nella loro Caserma, i finanzieri della Tenenza di Cefalù (PA).

L’evento, alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale, Generale di Corpo d’Armata Sebastiano Galdino e del Comandante Regionale Sicilia, Generale di Divisione Ignazio Gibilaro, è stato preceduto dalla celebrazione in Duomo di una Santa Messa in occasione della ricorrenza di San Matteo, Santo Patrono della Guardia di Finanza, alla quale hanno preso parte militari in servizio a Termini Imerese, Petralia Soprana e Cefalù, accompagnati dai propri familiari.

Al termine della funzione, il Vescovo si è recato presso la nuova caserma di Cefalù, inaugurata il 22 maggio di quest’anno. Qui ha visitato i locali e si è intrattenuto con le Fiamme Gialle cefaludesi.

Sia durante l’omelia in Duomo che nel corso dell’incontro in Caserma, Monsignor Marciante si è soffermato sul delicato ruolo svolto dalla Guardia di Finanza in difesa del bene comune.

Il Generale Galdino ha ringraziato l’Autorità Religiosa per l’attenzione rivolta alle Fiamme Gialle e ha sottolineato l’impegno dei finanzieri nell’attività che viene svolta quotidianamente a tutela dei cittadini e delle imprese che rispettano le regole, una funzione caratterizzata da forte vocazione sociale.

