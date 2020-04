illuminazione pubblica

Illuminazione, al via programma di interventi in tutta la città

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/04/2020 - 14:18:02 Letto 375 volte

Un programma di 17 interventi che abbraccia tutta la città, dal centro alle periferie. AMG Energia mette in campo ulteriori attività relative alla manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione della città, che si affiancano agli interventi in corso per la riparazione di guasti di ingente entità.

Si tratta di interventi di media portata, che riguardano spesso guasti circoscritti su piccole porzioni di circuiti, e di attività specifiche sulla componentistica che consentiranno di riaccendere, sulla base di questa prima calendarizzazione, 190 punti luce. La società partecipata del Comune, che si occupa a Palermo di servizi essenziali, distribuzione di gas e gestione della pubblica illuminazione, è pienamente operativa, nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza volte a contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19.

“Approfittando del cambio di orario e quindi della fascia più ampia di luce, abbiamo deciso di mettere in servizio ulteriori attività che non richiedono lavorazioni troppo complesse e che riguardano un numero limitato di punti luce, con una programmazione che tocca tutti i quartieri della città - spiega il presidente di AMG Energia, Mario Butera - Ringrazio tutti i lavoratori della società, che in questo momento così difficile stanno facendo la propria parte e dando il proprio contributo per garantire la piena operatività della società e i servizi resi”.

Gli interventi sono già in corso, ecco le zone interessate: via Sammartino (riaccensione 10 punti luce), via Girardengo-via Ascari allo Zen (riaccensione 10 punti luce), piazza Einstein (riaccensione 10 punti luce), via Borrello-Santangelo a San Lorenzo (20 punti luce), via Libertà (10 punti luce), piazza Castelforte (10 punti luce), via Guido delle Colonne nel quartiere Albergheria (10 punti luce), Via Sacco e Vanzetti allo Sperone (10 punti luce), svincolo Pitré-viale Regione Siciliana corsia laterale lato monte (10 punti luce), via Tricomi (15 punti luce), via Miseno a Mondello (10 punti luce), via Emilio Salgari (10 punti luce), via Comandante Gulì (10 punti luce), via della Leva all’Arenella (10 punti luce), svincolo Calatafimi-viale Regione Siciliana circuito lato monte direzione Catania (10 punti luce), via Altofonte altezza piazza Pagliarelli (15 punti luce), piazza Kalsa (10 punti luce).

