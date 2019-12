Illuminazione, Amg a lavoro per riaccendere i punti luce per le festività

Illuminazione

Illuminazione, Amg a lavoro per riaccendere i punti luce per le festivitÓ

Natale, servizio ad hoc di AMG Energia per la riaccensione di punti luce.

Un servizio ad hoc, con una formazione dedicata, per la verifica e i piccoli interventi di riaccensione di punti luce nelle zone centrali della città interessate da iniziative ed eventi natalizi. AMG Energia ha avviato le attività: si tratta di un servizio organizzato in modo mirato, che viene eseguito nella fascia oraria compresa fra il primo pomeriggio e il momento di accensione degli impianti, risultata, in base alle verifiche effettuate, quella più adeguata allo svolgimento di tali attività, evitando rallentamenti degli interventi e disagi ai cittadini. L’avvio delle operazioni nelle strade a ridosso di via Maqueda e di via Roma. Gli operatori hanno ultimato attività di riparazione, sostituzione di componenti guasti e riaccensione di punti luce nelle vie Borzì, Napoli, Bari e in Discesa Bandiera, oggi sono al lavoro in piazza Venezia, in piazza Sant’Onofrio e nelle strade limitrofe. Sempre oggi è in programma l’intervento ad ampio raggio per la riaccensione dei proiettori che illuminano sia l’area interna che i due ingressi di Galleria delle Vittorie. La programmazione degli interventi proseguirà nei prossimi giorni.

“Mettiamo in campo i nostri operatori con l’obiettivo di eseguire tutti quei piccoli interventi che spesso, per ragioni legate all’estrema dinamicità della situazione dell’illuminazione pubblica e alle relative emergenze, può succedere che vengano rinviati - spiega il presidente di AMG Energia, Mario Butera -. E’ stata scelta, inoltre, una fascia oraria in cui le zone dove vanno effettuati gli interventi non sono eccessivamente affollate, come poi succede di sera, in modo da evitare intoppi, rallentamenti o rinvii. E’ ‘un’operazione decoro’ che si aggiunge alle attività e a servizi che vengono garantiti costantemente dalla nostra società”.

