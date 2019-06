intervento di manutenzione

Illuminazione: completata la manutenzione di villetta Basile

Gli operatori di Amg Energia hanno completato un intervento di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione del giardino dedicato a Filippo Basile.

Illuminazione ad effetto per villetta Basile di piazza Einstein. Gli operatori di Amg Energia hanno completato un intervento di manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione del giardino dedicato a Filippo Basile, il funzionario regionale ucciso dalla mafia nel luglio del 1999. E’ stato ripristinato il pieno funzionamento dell’illuminazione ad effetto del giardino, caratterizzato dalla presenza di lastre in plexiglass. Oltre alla verifica complessiva dell’impianto, sono stati sostituiti i corpi illuminanti esausti e non più in funzione con attività specifiche per il loro ripristino. Si tratta, infatti, di 12 proiettori del tipo ad incasso da 70 watt che illuminano dal basso le lastre in plexiglass come se fossero lapidi. Ne sono stati sostituiti e riaccesi otto.

Gli operatori di AMG Energia hanno anche completato la revisione del funzionamento dell’illuminazione di piazza San Domenico e del sagrato della Cattedrale dove, domenica 23 giugno, si svolgeranno le celebrazioni del Corpus Domini. La verifica - caratterizzata da attività di vario tipo dalla sostituzione delle lampade esauste a quella degli accessori elettrici, alle piccole riparazioni - è stata effettuata anche sull’illuminazione delle strade che verranno percorse dal corteo religioso.

“Le attività effettuate sono solo una piccola parte del lavoro che viene svolto quotidianamente in città e che spesso non è immediatamente percepibile”, sottolinea l’amministratore unico di Amg Energia Spa, Mario Butera.

