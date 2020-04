illuminazione pubblica

Illuminazione: da Mondello a corso Calatafimi oltre 400 punti luce riaccesi

Da Mondello a Tommaso Natale a corso Calatafimi: sono oltre 400 i punti luce tornati in funzione questa settimana.

Pubblicata il: 09/04/2020

Da Mondello a Tommaso Natale a corso Calatafimi: sono oltre 400 i punti luce tornati in funzione questa settimana in seguito agli interventi di manutenzione ordinaria ultimati dagli operatori di AMG Energia sugli impianti di pubblica illuminazione. Si tratta di riparazioni che riguardano guasti su circuiti di media tensione e che quindi alimentano un maggior numero di punti luce.

Gli interventi più consistenti sono stati effettuati a Mondello e in corso Calatafimi. A Mondello è tornato in funzione il circuito di media tensione denominato “Marta Bonanno” che alimenta la zona della piazza di Mondello e quella a ridosso dell’hotel La Torre: complessivamente sono stati riaccesi 160 punti luce. “La zona di Mondello, dove sono presenti impianti ormai datati, è stata al centro delle nostre attività predisposte in seguito ai guasti provocati da piogge e allagamenti delle scorse settimane - spiega il presidente di AMG Energia, Mario Butera - La stessa attenzione è stata data alla zona di Sferracavallo-Tommaso Natale e, in generale, in questo momento di emergenza, la nostra società sta mettendo in campo il massimo impegno per garantire servizi essenziali alla città”. Sempre nella borgata marinara già dall’inizio della settimana erano tornati in funzione i punti luce della zona di Valdesi, del lungomare (viale Regina Elena) e della zona compresa fra via delle Palme-viale Principessa Mafalda-viale Principessa Giovanna. Un intervento importante è stato completato anche a Tommaso Natale, dove è stata ultimata una riparazione più complessa, che ha richiesto l’esecuzione di scavi, per il ripristino del circuito di media tensione Costantino 2 e la riaccensione di 80 punti luce.

Riparazioni ultimate e impianti riaccesi in corso Calatafimi e traverse. Anche qui è stato definito un intervento di manutenzione ordinaria consistente, che ha riguardato il ripristino di due differenti circuiti, quello che alimenta i punti luce della zona di via Paruta e quello che alimenta gli impianti nella zona di via Pietrataglia, zone dove l’illuminazione era rimasta in funzione a punti luce alternati e dove sono stati riaccesi 160 punti luce. Intervento completato anche a Bonagia, in via Aloi, con il ripristino di 30 punti luce.

Gli interventi di riparazione sono in corso, invece, nella zona di via Sampolo (guasto il circuito Sampolo-La Marmora2), nella zona di via dei Nebrodi-viale Francia, nella zona di Bonagia (circuito Visone-Regione Siciliana) e nella zona di via Messina Marine e di Acqua dei Corsari: in tutti questi casi l’illuminazione è in funzione, laddove possibile, a punti luce alternati.

