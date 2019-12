illuminazione pubblica

Illuminazione, di nuovo in funzione 320 punti luce a Pallavicino

Intervento straordinario in corso, da stasera di nuovo in funzione 320 punti luce a Pallavicino.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/12/2019 - 14:13:26 Letto 346 volte

Amg Energia è al lavoro a tappe forzate per riattivare già da stasera la cabina di pubblica illuminazione “Niscemi” e i circa 320 punti luce collegati nella zona di Pallavicino, fra piazza Niscemi, viale del Fante, via Dominici, via Danimarca. E’ in corso l’intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione dell’interruttore generale della cabina - un dispositivo vetusto, guasto e non riparabile - con uno di nuova generazione. L’attività straordinaria è stata autorizzata dal Comune di Palermo venerdì 20 dicembre e l’intervento è stato avviato nel giro di poche ore.

“Il cantiere è stato allestito in tempo reale, non appena abbiamo ricevuto la necessaria autorizzazione – spiega il presidente Mario Butera –. E’ stata fondamentale la piena corrispondenza e sinergia operativa con l’amministrazione e gli uffici comunali. I nostri operatori stanno lavorando senza soste per poter ripristinare il servizio dopo un guasto così ingente, l’impegno dell’azienda è massimo a fronte delle criticità legate soprattutto alla vetustà degli impianti. L’intervento è molto complesso e ha richiesto più tempo: il dispositivo di nuova generazione, anche se della stessa tipologia di quello guasto, ha reso necessaria la totale modifica dei collegamenti elettrici”.

Nel fine settimana gli operatori della società sono stati impegnati con una nuova criticità: sabato sera (21 dicembre) si è guastato l’interruttore generale della cabina di pubblica illuminazione “Borgo Nuovo”, un dispositivo, anche questo della stessa tipologia di quelli che si sono guatati recentemente (Santa Maria di Gesù, Mondello, Zisa), ormai vetusto e di tecnologia abbandonata. Sino a ieri gli operatori hanno effettuato vari tentativi di riparazione in manutenzione ordinaria, che non sono andati a buon fine. In considerazione della gravità del guasto, sarà necessario un intervento straordinario che va autorizzato dal Comune. Rimangono spenti circa 600 punti luce. “Abbiamo subito informato dell’accaduto l’amministrazione comunale – dice ancora il presidente Butera – con cui, anche in questo caso, stiamo operando in piena sinergia. Il guasto interessa una zona estremamente vasta. Siamo pronti ad effettuare l’intervento, non appena riceveremo l’autorizzazione. Il problema, nonostante la manutenzione effettuata sia costante, è quello dell’obsolescenza: i dispositivi che si sono guastati hanno tutti la stessa età ed hanno di gran lunga superato la vita tecnica utile, che è di circa trenta anni”.

Un altro intervento in urgenza è stato effettuato sempre sabato 21 dicembre in tarda serata nella cabina di pubblica illuminazione “Fiera 1”: la cabina si è disattivata per un guasto intorno alle 23. L’immediato intervento degli operatori di Amg Energia ne ha consentito la parziale riattivazione a mezzanotte; le attività di ripristino sono state ultimate domenica 22 dicembre.

Tra le attività in corso, oggi gli operatori di AMG Energia sono al lavoro per la riparazione di un guasto in via Cardinale Rampolla, conseguenza del maltempo. Prosegue, infine, il servizio effettuato da una formazione ad hoc per il ripristino di singoli punti luce nelle zone del centro interessate da iniziative ed eventi natalizi: sono stati già riaccesi 53 punti luce con interventi effettuati da via Napoli, a via Grande Lattarini, da vicolo Gesù e Maria, a via Fastuca, da via Sant’Agostino a via Gioiamia.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!