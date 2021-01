illuminazione pubblica

Illuminazione di nuovo in funzione a pieno regime nella zona Camporeale-Noce-Lancia di Brolo

Gli interventi eseguiti hanno consentito di limitare i disagi, permettendo il funzionamento degli impianti a punti luce alternati nella zona fra via Noce e via Lancia di Brolo.

Pubblicata il: 14/01/2021

Gli operatori di AMG Energia hanno ultimato nella cabina di pubblica illuminazione “Camporeale” un importante intervento di manutenzione straordinaria, autorizzato dal Comune di Palermo, con cui è stato sostituito un interruttore di media tensione.

Il dispositivo, ormai datato, si era guastato: i ripetuti tentativi di riparazione effettuati, non hanno dato esito positivo ed è stato necessario sostituire il macchinario con uno nuovo, attraverso attività di manutenzione straordinaria, come previsto dal contratto di servizio fra AMG Energia ed il Comune di Palermo. Gli interventi tampone eseguiti hanno, comunque, consentito di limitare i disagi, permettendo il funzionamento degli impianti a punti luce alternati nella zona fra via Noce e via Lancia di Brolo. Con la sostituzione del dispositivo, il circuito che rimaneva spento è stato adesso riattivato e si sta procedendo ad un’attività di riaccensione a tappeto di singoli punti luce.

“L’intervento non è stato semplice – sottolinea il presidente di AMG Energia, Mario Butera – E’ stato necessario dapprima eseguire le attività preparatorie per permettere l’installazione del nuovo dispositivo in cabina, dove, successivamente, abbiamo dovuto effettuare anche un intervento urgente per la presenza di infiltrazioni nel tetto della struttura. AMG Energia ha eseguito l’intervento in emergenza, per garantire sicurezza agli operatori durante le lavorazioni e continuità di esercizio agli impianti. Ne è stata data comunicazione agli uffici comunali per la predisposizione dei necessari lavori edili”.

Oggi, intanto, un intervento di verifica e riparazione è in corso su un trasformatore della cabina di pubblica illuminazione Bonagia. Attività di ripristino in corso anche su uno dei due circuiti che alimenta la zona compresa fra le vie Praga-Ausonia-De Gasperi e in via IV Aprile. Altre riparazioni sono state completate nella zona di via Boccadifalco-via San Martino, in via Placido Rizzotto, sul circuito che alimenta la zona compresa fra le vie Duca degli Abruzzi-Castelforte-Trapani Pescia-Ammiraglio Cagni, in via Gaspare Mignosi e in via Mongitore dove sono state programmate attività per la riaccensione di singoli punti luce.

