Illuminazione, lavori straordinari a Sferracavallo iniziati in anticipo

''Massimo sforzo per riaccendere gli impianti'', ha dichiarato il presidente di AMG Energia, Mario Butera.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/11/2019 - 14:17:49 Letto 365 volte

Lavori avviati in anticipo rispetto al programma previsto, che vanno avanti a pieno ritmo. E’ già iniziato e procede speditamente l’intervento di manutenzione straordinaria di AMG Energia per la sostituzione di un cavo vetusto a Sferracavallo, che consentirà di rimettere in funzione uno dei due circuiti di media tensione, per ora disattivato, e riaccendere 40 punti luce. L’obiettivo è di ripristinare l’impianto già in apertura di settimana. I lavori sono iniziati a meno di quarantott’ore dall’arrivo della determina di autorizzazione da parte degli uffici comunali e fanno parte di un programma di interventi straordinari finanziati dalla Giunta comunale con 180 mila euro.

“L’avvio del cantiere era previsto per lunedì ma ho chiesto il massimo sforzo per aprilo in anticipo di qualche giorno”, sottolinea il presidente di AMG Energia, Mario Butera che oggi è stato in cantiere a verificare le opere in via di definizione e a complimentarsi con gli operatori per l’impegno. “Vogliamo ridurre l’attesa dei residenti - prosegue Butera - che già hanno vissuto un forte disagio per la disattivazione del circuito che non poteva più funzionare in sicurezza. Così procederemo anche per gli altri interventi. E’ questo il denominatore comune che caratterizza le nostre attività, nonostante le difficoltà dovute allo stato degli impianti, ormai datati”. La prossima settimana verrà avviato anche un altro intervento del programma per la riattivazione di un circuito e di 70 punti luce nella zona di viale Strasburgo-Maltese-Prezzolini e a seguire gli altri lavori in via Leoni, in corso Alberto Amedeo e in via Messina Marine (per i quali sono state richieste le ordinanze di autorizzazione agli scavi).

Tra le attività di manutenzione ordinaria, gli operatori di Amg Energia hanno ultimato la riparazione di un guasto nella zona di via Imera-via Danisinni che ha richiesto l’esecuzione di scavi edili: torna in funzione il circuito primario Imera-Colonna Rotta e si riaccendono 82 punti luce. Ripristinata anche l’illuminazione di piazzale Lennon con la riparazione di un guasto di bassa tensione.

Sul fronte delle criticità, un guasto ingente si è verificato in cabina Santa Maria di Gesù che alimenta gli impianti di illuminazione della vasta zona compresa fra via Santa Maria di Gesù, via Conte Federico e via Giafar. Si è guastato l’interruttore generale della cabina: sono già stati effettuati più tentativi di riparazione dell’apparecchiatura in manutenzione ordinaria ma il guasto è ingente. In questo momento la cabina è disattivata e se gli interventi in corso non saranno decisivi sarà necessario ricorrere ad attività di natura straordinaria per la sostituzione dell’interruttore, del tipo a volume d’olio ridotto, con altro di nuova tecnologia in quanto l’esistente, come molti attualmente in servizio nelle altre cabine, è fuori produzione. In questo momento rimangono spenti circa 300 punti luce nelle vie Giafar, Brancaccio, Panzera, Biondo, Brasca, Padre Carmelo, Ippolito Nievo, Maione da Bari, Benfratello, Azolino Hazon, Falsomiele, Santa Maria di Gesù, in piazza Bandi e in cortile Grigoli. Altra criticità a Mondello, nella zona compresa fra le vie Saline, Nuova Buffa, piazza Ulisse per la presenza di un guasto al regolatore della cabina di pubblica illuminazione Mater Dei. La riparazione è già stata programmata e si attende l’arrivo di componenti specifici per eseguire l’intervento: si tratta di macchinari e pezzi di ricambio ormai datati, più soggetti a guasti e ormai non facilmente reperibili sul mercato.

