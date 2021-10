Illuminazione

Illuminazione, riattivati punti luce al Belvedere di Montepellegrino e alla statua di Santa Rosalia

Gelarda: ''Ringraziamo AMG per essersi attivata per ridare decoro e sicurezza ad un luogo innegabilmente importantissimo per la nostra città''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/10/2021 - 13:30:32 Letto 435 volte

"Dopo che alcuni cittadini avevano segnalato che il Belvedere di Montepellegrino e la statua di Santa Rosalia erano al buio, ho provveduto a fare segnalazione ad AMG e qualcosa si è mosso. L'azienda mi ha infatti informato che sono stati riattivati alcuni punti luce. Ringraziamo AMG per essersi attivata per ridare decoro e sicurezza ad un luogo innegabilmente importantissimo per la nostra città. Ma affinché tutto il monte torni ad essere il "promontorio più bello del mondo" occorre accelerare per il piano di recupero delle aree boschive e occorre più attenzione e per questo proseguiremo come Lega a vigilare e ad incalzare per l'avvio dei progetti".

Lo ha detto Igor Gelarda, capogruppo Lega a Palazzo delle Aquile.

