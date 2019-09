Illuminazione pubblica

Illuminazione, riparata cabina a Torrelunga: riaccesi 320 punti luce

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/09/2019 - 14:19:29 Letto 352 volte

Un intervento di riparazione in manutenzione ordinaria complesso ma risolutivo, è stato effettuato stamattina (giovedì 19 settembre), in tempi davvero rapidi, dagli operatori di AMG Energia sulla cabina che alimenta gli impianti di illuminazione della vasta zona di piazza Torrelunga. Tornano in funzione così oltre trecento punti luce nella zona compresa fra corso dei Mille e piazza Torrelunga, che ieri sera (18 settembre) sono rimasti spenti per un guasto ingente ma, per fortuna, limitato soltanto ad una sera.

Mercoledì sera (18 settembre) per un guasto dell’interruttore che attiva trasformatore e macchinari di cabina “Torrelunga”, la cabina e gli impianti di illuminazione non si sono accesi: sono rimasti al buio circa 320 punti luce. Gli operatori di AMG Energia, intervenuti immediatamente, hanno effettuato alcune attività propedeutiche all’intervento di riparazione che è stato programmato per oggi (giovedì 19 settembre) e concluso con esito positivo in mattinata. Tornano in funzione, quindi, 320 punti luce nella vasta zona compresa fra corso dei Mille e via Sperone. Da stasera e per alcuni giorni, comunque, il funzionamento degli impianti e della cabina verrà tenuto sotto controllo.

“L’intervento è stato eseguito in tempi davvero rapidi limitando, così, ad una sola serata disservizio e disagi - sottolinea l’amministratore unico di AMG Energia, Mario Butera -. L’intervento è stato risolutivo grazie anche alle attività di manutenzione ordinaria, che vengono effettuate in maniera costante e accurata sugli impianti di illuminazione cittadini perché possano funzionare al meglio, sempre e comunque nei limiti della loro durata fisiologica”.

