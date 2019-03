illuminazione pubblica

Illuminazione: riparata cabina Uditore, 80 punti luce riaccesi in viale Strasburgo

Torna in funzione l'illuminazione della zona compresa fra le vie Tiepolo, Bernini e Cimabue, dopo il ripristino di cabina Uditore. Riaccesi 80 punti luce nella zona di viale Strasburgo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/03/2019 - 14:01:54 Letto 346 volte

Torna in funzione l’illuminazione della zona compresa fra le vie Tiepolo, Bernini e Cimabue, dopo il ripristino di cabina Uditore, e, con un altro intervento di manutenzione ordinaria impianti accesi a pieno regime anche nella zona di viale Strasburgo, via Spagna e via Maltese.

Sono stati completati i lavori edili sulla cabina di media tensione “Uditore” da parte del Coime. Gli operatori di Amg Energia hanno potuto definire l’intervento di manutenzione ordinaria e procedere alla riattivazione di entrambi i circuiti che alimentano l’illuminazione di questa zona (circuiti Tiepolo/Cimabue 1 e 2). La riparazione era stata sospesa proprio in seguito alla caduta di calcinacci all’interno della cabina e quindi per l’impossibilità di proseguire i lavori in sicurezza. Gli edili del Coime la scorsa settimana hanno avviato un intervento di messa in sicurezza e manutenzione della struttura in muratura, adesso concluso, consentendo agli operatori di Amg Energia di accedere in cabina, riparare e riattivare i due circuiti. Il disservizio ha, comunque, messo fuori uso parecchi punti luce: è in corso, infatti, un’attività di riaccensione a tappeto. A regime i punti luce che tornano in funzione sono 160. “Nel momento in cui sono state ripristinate le condizioni di sicurezza i nostri operatori hanno subito ripreso le attività di manutenzione in cabina Uditore e riattivato i circuiti - sottolinea l’amministratore unico di Amg Energia Spa, Mario Butera -. Amg Energia e Comune di Palermo hanno interagito in piena sinergia per ridurre i disagi dei residenti”.

Altri 80 punti luce tornano in funzione nella zona compresa fra viale Strasburgo e via Spagna. Qui gli operatori di Amg Energia hanno completato un intervento di manutenzione ordinaria per il ripristino del guasto di uno dei due circuiti (Strasburgo 2) che alimenta gli impianti di illuminazione, rimasti in funzione a punti luce alternati ad eccezione di alcune strade, come le vie Maltese e Lungaro, collegate soltanto al circuito in disservizio. Tornano ad accendersi i punti luce di viale Strasburgo, delle vie Spagna, Germania, Maltese, Lungaro e Prezzolini.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!