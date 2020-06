illuminazione pubblica

Illuminazione zona Aurispa, verranno installati 30 pali della luce

30 pali da ricollocare in zona Aurispa: intervento straordinario autorizzato dal Comune di Palermo.

05/06/2020

AMG Energia avvia un altro intervento di manutenzione straordinaria per ricollocare 30 pali di pubblica illuminazione in zona Aurispa. Dopo aver completato in due settimane le attività per il riposizionamento di 40 sostegni distribuiti a macchia di leopardo in città, si prosegue con un’altra tranche di lavori straordinari autorizzati dall’assessorato alla Rigenerazione urbana del Comune di Palermo con un impegno di euro 25.500.

Da lunedì verranno ricollocati i sostegni rimossi, in quanto potenzialmente pericolosi per la presenza di corrosione nella sezione di incastro, nelle vie Aurispa, Cataldo Parisio, Felice Bisazza, Stefano Turr, Tommaso Aversa, Lancia di Brolo e Nazario Sauro. Gli operatori della società partecipata del Comune sono già al lavoro, stanno ultimando le attività propedeutiche alla ricollocazione dei pali - la preparazione dei blocchi di fondazione e l’eliminazione di eventuali monconi, oltre al cablaggio delle armature - e da lunedì cominceranno a ricollocare i sostegni, partendo da via Aurispa. Nelle strade interessate dalle attività si procederà con l’istituzione di temporanee zone rimozione per consentire le operazioni.

Nell’ambito delle verifiche che AMG Energia effettua costantemente sugli impianti di pubblica illuminazione, di cui cura conduzione e manutenzione, i sostegni che non presentano più le necessarie condizioni in termini di stabilità e, quindi, di sicurezza vengono dismessi a tutela della pubblica incolumità: la ricollocazione rientra fra le attività di manutenzione straordinaria che vengono autorizzate dal Comune di Palermo. Anche nel caso di zona Aurispa, l’indicazione dei sostegni da riposizionare è stata data dall’ufficio Infrastrutture e Servizi a rete del Comune sulla base di una priorità che ha tenuto conto delle condizioni di sicurezza dei siti.

I pali che vengono ricollocati sono stati “ricondizionati”. “Si tratta di pali dismessi da altri siti e sottoposti ad un attento e accurato processo di rigenerazione - spiega il presidente AMG Energia, Mario Butera - Nella nostra officina viene effettuato l’intervento di revisione e recupero, con l’eliminazione della corrosione e l’applicazione di una nuova guaina termorestringente. Si garantisce piena sicurezza ma con una riduzione di costi”. Successivamente, dopo essere stati ricollocati, i pali vengono riverniciati sul sito.

Ecco le strade in cui verranno ricollocati i sostegni: via Aurispa (11), via Cataldo Parisio (8), via Felice Bisazza (5), via Stefano Turr (1), via Tommaso Aversa (1), via Lancia di Brolo (1), via Nazario Sauro (3).

