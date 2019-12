saldo IMU

IMU 2019: scadenza saldo 16 dicembre

Il 16 dicembre scade il termine per il pagamento del saldo IMU anno 2019.

Il 16 dicembre scade il termine per il pagamento del saldo IMU anno 2019. Il versamento è in autoliquidazione, quindi il contribuente non riceverà nessun modello da parte degli uffici comunali ma sarà lo stesso utente a provvedere al calcolo e alla compilazione del modello F24, con mezzi propri o tramite terzi.

Per maggiori informazioni o calcolo della rata sul sito del Comune di Palermo.

