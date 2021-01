centro storico di Palermo

In arrivo 90 milioni per il rilancio del centro storico di Palermo

Emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri col quale si dą il via libera ai 90 milioni di investimenti pubblici per il rilancio del centro storico di Palermo.

21/01/2021

Emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri col quale si dà il via libera ai 90 milioni di investimenti pubblici per il rilancio del centro storico di Palermo. Convocato per il 2 febbraio il tavolo per la firma del Contratto Istituzionale di Sviluppo con Comune e Regione. Soggetto attuatore sarà Invitalia.



"A inizio 2020 - racconta il deputato Adriano Varrica - ho chiesto e ottenuto con atto parlamentare il riavvio delle interlocuzioni tra Ministero dei beni culturali, Comune e Regione per lo sblocco dei 90 milioni di euro per il centro storico di Palermo. Oggi, nonostante le difficoltà dell'anno appena trascorso, siamo in dirittura d'arrivo e a tal proposito un ringraziamento particolare va alla Sottosegretaria delegata Anna Laura Orrico che è stata determinante nel recuperare questo dossier finito su un binario morto e nel definire in pochi mesi un accordo col Comune di Palermo e con la Regione che hanno operato con spirito cooperativo per raggiungere questo importante risultato”.



"Al fine di superare le difficoltà tecniche del Comune e garantire tempistiche certe e ragionevoli di realizzazione di questo ambizioso programma di interventi abbiamo già previsto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che il soggetto attuatore sia Invitalia. Riteniamo non vi sia un istante da perdere: il centro storico di Palermo rappresenta uno degli elementi di rilancio turistico-culturale della nostra città e dell'immagine della Sicilia tutta”.

