Film Pif

''In guerra per amore'', domenica 24 giugno alle h 20.30 nell'arena di Villa Filippina la prima del film di Pif

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/06/2018 - 18:04:30 Letto 609 volte

A Palermo, domenica 24 giugno alle h 20.30 in occasione dell'inaugurazione dell'arena di Villa Filippina, sarà proiettato la prima del film di Pif "In guerra per amore".

Il cortometraggio "COLD" è stato realizzato dagli allievi della scuola cinema sud con la supervisione artistica dello sceneggiatore e regista Giuseppe Paternò.

Il film è interpretato da Nando Chifari, Michele di Marco e da Yacoub Said, un giovane studente di origini africane, già noto per aver subito uno spiacevole episodio di razzismo qualche mese fa a Palermo in un bar del centro storico.

In questo cortometraggio si ripropone il tema del pregiudizio e della paura del diverso, proprio attraverso gli occhi di Yacoub, attore per un giorno.

Ti potrebbe interessare? Intervista a Yacoub Said vittima di un episodio di razzismo ***VIDEO***

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!