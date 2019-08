turismo

In Sicilia arrivano i turisti cinesi

Annunciata una partnership strategica con la Sicilia da Ctrip, la pił grande agenzia di viaggi online dell'Asia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/08/2019 - 12:10:31 Letto 345 volte

Ctrip, la più grande agenzia di viaggi online dell’Asia, ha annunciato una partnership strategica con la Sicilia, promettendo di portare una quota maggiore del più grande mercato turistico in uscita del mondo nell’isola del Mediterraneo.

Alla presenza di Michele Geraci, Sottosegretario di Stato per il Commercio Internazionale e l’Attrazione per gli Investimenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il Responsabile Marketing di Ctrip Bo Sun, la Regione Siciliana, rappresentata da Gaetano Armao, Assessore regionale dell’Economia e Vice-Presidente della Regione Siciliana, e Manlio Messina, Assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, si sono scambiati lettere di reciproco apprezzamento e sostegno per la produttiva implementazione di una partnership strategica tra Ctrip e l’industria locale, rappresentata da Alessandro Albanese, Presidente di Sicindustria e Francesco Picarella, Presidente di Confcommercio Sicilia.

Il turismo è una parte vitale della cooperazione bilaterale Italia-Cina. L’Italia è già una delle destinazioni europee più popolari per i visitatori cinesi e continua ad attrarre sempre più visitatori di anno in anno. Nella prima metà del 2019, secondo i dati di Ctrip, le prenotazioni alberghiere in Italia hanno registrato una crescita su base annua del 200%, rendendo l’Italia la destinazione più attraente in Europa per i turisti cinesi.

“L’Italia senza la Sicilia non lascia immagine alcuna nello spirito. Qui è la chiave di ogni cosa”, ha scritto lo scrittore tedesco Goethe nel 1787. La Sicilia è nel cuore dei visitatori italiani quanto di quelli stranieri. Germania, Francia, Regno Unito, Spagna e USA sono i Paesi di provenienza più importanti, mentre i flussi turistici dalla Cina rimangono oggi molto modesti. Secondo le statistiche della Regione Siciliana, 26,418 turisti cinesi hanno visitato l’isola nel 2018, in crescita del 25% rispetto al 2017. I numeri rappresentano una percentuale ancora marginale se calcolata sul totale di 3 milioni di arrivi di visitatori cinesi in Italia.

Con l’avvicinarsi del 2020 Anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina, Ctrip e la Sicilia hanno formalizzato una partnership per aiutare l’isola a sfruttare l’enorme potenziale per attirare più visitatori cinesi, come parte di una strategia volta a sviluppare il commercio e gli scambi interpersonali tra la Cina e le regioni italiane.

Con oltre 300 milioni di utenti in Cina, Ctrip si impegna ad allocare le sue piattaforme online e le connessioni con i media per promuovere destinazioni turistiche ed esperienze locali siciliane verso il mercato turistico cinese di alto profilo: dalle stazioni balneari e SPA termali, ai percorsi enogastronomici, gli itinerari d’arte e di storia come il parco archeologico di Segesta e Selinunte e la Valle dei Templi di Agrigento, percorsi naturali come sciare sull’Etna o fare immersioni ad Ustica, o anche eventi locali tra cui il festival del cinema di Taormina e il Carnevale di Acireale.

