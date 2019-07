Teatro Massimo

In stato di agitazione i dipendenti del Teatro Massimo di Palermo

Crisi Fondazione Teatro Massimo, M5S: ''Sentiremo in audizione lavoratori e azienda''.

09/07/2019

“Siamo vicini ai dipendenti della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, in stato di agitazione per via di numerose richieste rimaste inascoltate da parte della direzione aziendale. Ci auguriamo che le relazioni con i lavoratori vengano riallacciate e che la stagione artistica estiva non venga compromessa. Approfondiremo la situazione di crisi in commissione, durante l’audizione che abbiamo già richiesto con i vertici della Fondazione e i rappresentanti dei lavoratori. In quell’occasione sentiremo le motivazioni di entrambe le parti per trovare soluzioni adeguate”.

Lo dice la deputata regionale del Movimento 5 Stelle e componente della commissione Cultura all’Ars, Roberta Schillaci.

“Apprendiamo - prosegue - che gli spazi individuati per lo svolgimento della stagione estiva, presso la Galleria d’arte moderna, non sarebbero adeguati e che vi sarebbero diversi inadempimenti contrattuali. Auspichiamo che il dialogo riprenda in maniera costruttiva nell’interesse dei dipendenti e di tutti i cittadini che desiderano godere in pieno dell’attività artistica della Fondazione che si è sempre espressa ai massimi livelli e che deve restare un orgoglio per questa città”, conclude Schillaci.

