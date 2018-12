Teatro e sociale

''In stato di grazia'' lo spettacolo delle detenuti del carcere Pagliarelli

Martedì 11 dicembre alle ore 09:30, nella Sala degli Specchi a Villa Niscemi, si terrà la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo teatrale In stato di grazia.

Lo spettacolo è promosso dall’associazione Mosaico che dal 2015 è attiva all’interno della sezione femminile dell’Istituto Penitenziario Antonio Lorusso Pagliarelli di Palermo con un laboratorio di teatro permanente che coinvolge circa settanta donne di diverse nazionalità ed età riunite sotto il nome Compagnia Oltremura.

Le attività hanno come finalità quella di rendere il carcere luogo di cultura e di produzione teatrale attraverso un lavoro di costante ricerca.

Dopo il debutto al Pagliarelli, che ha destato grande interesse e curiosità tra il pubblico, In stato di grazia andrà in scena al Teatro Biondo il 20 dicembre alle ore 21.00 (unica data): lo spettacolo si ispira a “La lunga vita di Marianna Ucrìa” di Dacia Maraini, ed è la terza messa in scena della Compagnia diretta da Claudia Calcagnile.

Interverranno:

Leoluca Orlando, Sindaco del Comune di Palermo

Claudia Calcagnile, regista e presidente dell’associazione Mosaico

Maria Garro, docente di Psicologia Giuridica presso l’Università degli Studi di Palermo

